HDI Seguros anuncia nova diretora de Tecnologia da Informação

A HDI Seguros anunciou a chegada da nova diretora de Tecnologia da Informação, Vanesa Bustamante. Com vasta experiência no setor, a executiva tem por objetivo dar continuidade à estratégia da companhia de aliar, cada vez mais, as tecnologias aos processos internos, clientes e corretores, aprimorando o trabalho e os resultados diariamente.

“Estar à frente da área de TI na HDI Seguros é uma grande responsabilidade, com a qual estou totalmente engajada. Junto de toda a equipe, nossa missão é auxiliar a companhia a utilizar mais intensamente os recursos tecnológicos interna e externamente, sempre com foco em modernizar e acelerar os processos, além de facilitar o trabalho do corretor no dia a dia e humanizar o relacionamento com o cliente”, comenta a executiva.

Graduada em Tecnologia da Informação pelo Mackenzie, Vanesa possui MBA em Gestão de Negócios e Inovação na Columbia University. A executiva é mestre em Gestão de Pessoas, pela PUC (Pontíficia Universidade Católica). Com mais de 23 anos de experiência em Tecnologia no mercado de seguros, Vanesa já passou por grandes empresas, como SulAmérica, Allianz e Ebao Tech.

N.F.

