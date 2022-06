Grupo Generali lança novo plano trienal de ações

O plano conhecido internamente como WE SHARE oferece aos colaboradores do Grupo Generali a oportunidade de adquirir ações da empresa em condições mais favoráveis, com alguns benefícios adicionais, aumentando o senso de pertencimento e engajamento. Tais benefícios adicionais têm como pré-requisitos o alcance de metas ESG. Afinal, este é um dos principais direcionadores para o sucesso do modelo de negócio e estratégia da companhia.

Os empregados terão a oportunidade de aderir ao plano, comunicando o valor (“contribuição individual”) que desejam alocar para a compra de Ações Assicurazioni Generali ao final do investimento. Com base neste montante, que será confirmado após o período de inscrição, os participantes receberão o direito (“opções”) de compra de ações da Assicurazioni Generali ao final do plano pelo preço estabelecido no início do plano (“preço inicial”).

O CEO do Grupo Generali, Philippe Donnet, afirma que “a sustentabilidade é a fonte de tudo o que realizamos. Isso porque acreditamos que a verdadeira prosperidade econômica só pode ser alcançada se for construída sobre bases socialmente justas e ambientalmente corretas. Estou confiante de que juntos seremos capazes de transformar com sucesso o nosso Grupo e alcançar as metas do Lifetime Partner 24: Driving Growth e da Estratégia Climática do Grupo. Participar desta iniciativa é uma grande oportunidade de contribuir para a construção de valor da empresa nos próximos três anos, dando o próximo passo para impulsionar nosso futuro”.

N.F.

Revista Apólice