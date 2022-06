Geniomar Pereira acaba de chegar à Rodobens, grupo que possui um amplo portfólio de serviços financeiros suportados por um ecossistema sinérgico de rede de concessionárias próprias de automóveis e veículos comerciais, para reforçar a estratégia de negócios relacionada ao aumento da base de parceiros da Rodobens S/A, a princípio com foco em seguros e posteriormente de forma corporativa.

De acordo com Ronald Macedo, diretor-geral da Corretora de Seguros da Rodobens, Gênio vai levar sua expertise à equipe e atuará na liderança da prospecção de novos parceiros, auxiliar na gestão dos times, além de analisar a performance e apoiar na amplificação das oportunidades de negócios dos produtos do segmento, bem como na estratégia de comunicação do setor. “É um excelente profissional, que já trabalhou em alguns dos principais grupos financeiros do país e detém grande conhecimento no mercado. Estamos sempre atentos para buscar as melhores alianças e parcerias e ampliar a penetração de nossos produtos no mercado, bem como para apoiar nossos parceiros comerciais em suas atividades”, pontua Macedo. “Estou extremamente motivado com o novo desafio, estar com a responsabilidade de ajudar a aumentar o número de parceiros de um grupo tão relevante quanto a Rodobens, me enche de orgulho”, afirma Gênio.

Geniomar Pereira é especialista no setor de seguros e possui 38 anos de experiência neste segmento, no qual atuou em funções estratégicas de grandes players financeiros, tais como: Bradesco, Itaú e Citibank, além de colaborar ativamente no desenvolvimento de modelos de sucesso como GC do Brasil e Rede Lojacorr.

K.L.

Revista Apólice