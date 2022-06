Gboex promove edição 2022 da campanha Mensalidade Premiada

O Gboex lançou a sua tradicional promoção Mensalidade Premiada (Certificado de autorização Secap/ME 01.018079/2022). A ação visa proporcionar aos associados mais vantagens ao optar pela marca da empresa para assegurar o futuro das famílias. A campanha deste ano deverá premiar três associados, todos os meses, com um voucher no valor de R$ 1.500,00.

A promoção é reconhecida pelo mercado e compõe o quadro de incentivos do Gboex para proporcionar mais benefícios aos seus clientes, além de garantir tranquilidade por meio dos seus produtos e serviços. O regulamento da iniciativa está disponível no link. Para participar, é preciso acessar o site, clicar no banner, efetuar o login (ou cadastrar-se no Portal) e seguir as instruções. Os participantes devem estar ativos e adimplentes dentro de cada período da campanha.

Trata-se de uma forma de reconhecer quem está ao lado do Gboex e escolheu cuidar do futuro de uma maneira previdente. Os projetos contemplam a valorização dos associados, razão da existência da empresa. Entre outros diferenciais da entidade, os clientes e familiares contam com uma ampla Rede de Convênios, com estabelecimentos que oferecem descontos e facilidades em mais de 6 mil opções.

