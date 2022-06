Ezze fecha parceria com a Genial Investimentos para distribuir Seguro Pix

Buscando a desburocratização do mercado de seguros com o uso de tecnologia ligada à inovação e, assim, atender as principais necessidades de seus clientes, a Ezze Seguros firmou parceria com a Genial Investimentos e criou o Genial Seguro Pix. A modalidade garante que os clientes sejam indenizados ao serem coagidos para realizarem compras, transferências ou saques via Pix, DOC, TED ou TEF a partir da conta corrente, sem a possibilidade de recuperação dos valores. Além disso, os beneficiários do seguro possuem cobertura de morte acidental ou invalidez permanente total ou parcial por acidente.

O sistema de transação financeira via Pix ganhou forte adesão entre os brasileiros. Segundo dados do Banco Central (BC), a partir do seu lançamento, em novembro de 2020, até setembro de 2021, o número de transferências feitas por essa modalidade cresceu 3.000%. Em 2021, o BC implementou uma série de mudanças nas regras do Pix para aumentar a segurança do sistema após um aumento expressivo de fraudes, sequestros e outros crimes, trazendo a necessidade de adaptação dos bancos à modalidade, incluindo ações de segurança nas operações.

Desenvolvido exclusivamente de acordo com as necessidades da Genial Investimentos, o Genial Seguro Pix tem operação totalmente digital e pode ser solicitado diretamente através de suas plataformas digitais. O início da vigência se dá após 24 horas do pagamento da primeira parcela, cobrada no momento da contratação do seguro. Os planos vão de R$ 3,99 até R$ 13,99 por mês. O acompanhamento de todo o processo é feito pelo cliente também de forma digital e online.

“Somos uma seguradora que investe no digital e temos como objetivo oferecer aos nossos clientes soluções para atender às suas demandas. Adaptamos o seguro de acordo com o perfil dos clientes. Este é um diferencial da empresa, customizamos os produtos conforme a necessidade de cada parceiro”, afirma Juliana Fonseca, vice-presidente de Bancassurance da Ezze Seguros.

Com agilidade no processo de desenvolvimento e implantação dos produtos, o Genial Seguro Pix foi entregue em menos de um mês pela seguradora. “Para se ter uma ideia, desde a primeira reunião sobre a parceria com a Genial Investimentos se passaram menos de 30 dias até a entrega do produto. Além de oferecermos um serviço flexível, totalmente online, garantimos que a solicitação do nosso cliente seja entregue com rapidez e qualidade”, diz o superintendente de Bancassurance da Ezze, Ricardo Ribeiro.

