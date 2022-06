Ezze conta com equipe de especialistas do mercado de seguros em Curitiba

Reforçando sua atuação no Sul do país, a Ezze Seguros conta com uma equipe de especialistas renomados no mercado de seguros em Curitiba, no Paraná. Composta por três mulheres, a equipe de profissionais com vasta experiência e conhecimento atua na linha de frente da seguradora na região.

Profissional no ramo de seguros cerca de 25 anos, com experiência em empresas nacionais e multinacionais, Milene Pereira Azzolini é a especialista em Seguro Property & Casualy (P&C) e Transportes da empresa na região. Já a profissional Karoline Nicola é a especialista em Seguro Garantia, atuando há mais de 12 anos na área. Lidiane Paiva, atuante no mercado por mais de 10 anos, assume a posição de especialista em Seguro Vida.

Segundo o sócio diretor executivo comercial e head de Vida da Ezze Seguros, Waldecyr Schilling, a equipe de especialistas em Curitiba reforça a valorização da seguradora em ter mulheres atuando na linha de frente na região. “Temos o compromisso de buscar sempre as melhores soluções para os nossos clientes e parceiros de distribuição. O corretor de seguros é o nosso principal parceiro de negócios, e está no centro da nossa estratégia de distribuição. Somos uma companhia multiprodutos e multicanais, e os nossos principais pilares de crescimento são as linhas de Garantia, Vida, Transportes e P&C”, ressaltou.

Na primeira quinzena do mês de julho, a Ezze promoverá um evento para celebrar junto aos seus principais parceiros o sucesso da seguradora na região.

