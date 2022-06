Essor apresenta as novidades do seguro náutico durante evento

Entre os dias 09 a 12 de junho acontece a Internacional Bombarco Show. O evento será realizado no Lago Paranoá, em Brasília, e trará as tendências e lançamentos do universo náutico. A Essor Seguros, em parceria com a Brancante Corretora, estará presente para mostrar as principais coberturas de seguro desenvolvidas para as embarcações.

Pedro Simões, gestor do seguro náutico da seguradora, explica que nos últimos dois anos, com a pandemia, houve um aquecimento do mercado de embarcações de recreio. “Foi uma tendencia mundial. Algumas pessoas buscaram o isolamento social nos barcos e outras resolveram aproveitar mais os momentos de lazer”.

Fábio Fiori Avellar, da Brancante, comenta que desde o início da pandemia houve um aumento de 20% na carteira de seguro náutico. “A venda de barcos novos e usados está aquecida. Os estaleiros trabalham com prazos de entrega alongados. E este movimento traz reflexos em toda a cadeia náutica, inclusive nos seguros”.

As coberturas mais procuradas são o seguro de casco, o de Responsabilidade Civil e o de remoção dos destroços. A Essor atua no segmento de embarcação de recreio e desenvolve uma linha de cobertura completa. São seguro complexos, que envolvem riscos diversos, inclusive climáticos. Todo o trabalho é realizado com uma avaliação prévia criteriosa, feita por equipe especializada para entender as condições não só da embarcação, bem como do local de atracação, perícia do comandante etc. O foco da seguradora está no segmento de pequenas e médias embarcações, que inclui barcos, veleiros e motos aquáticas.

Além do aumento na procura e fechamento de negócios, Simões observa que o perfil do comprador do setor náutico também está mudando. Nos últimos dez anos percebemos a presença feminina mais forte, não só comprando, mas também pilotando as embarcações. E isso é muito bacana, mostra que estão conquistando uma capacidade financeira e modificando este setor que é predominantemente masculino”.

O evento acontecerá simultaneamente de forma online. A transmissão virtual estará disponível em três línguas e lives com tradução simultânea em inglês ao vivo para todo o mundo.

A Bombarco Show está sendo segurada pela Essor, que é a seguradora oficial do evento. A companhia tem corretores cadastros e faz treinamento para que eles estejam preparados para obter conhecimento sobre embarcações, saber as diferenças entre uma lancha, um barco e um veleiro e que possam falar a mesma língua do público náutico.

