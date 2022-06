Em maio, houve aumento no otimismo do mercado de seguros

Compartilhar no

O ICSS é um indicador mensal realizado pela Fenacor que mede a confiança do setor de seguros no Brasil. Esse indicador é o resultado de três variáveis: ICES (Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras), ICER (Índice de Confiança e Expectativas das Resseguradoras) e ICGC (Índice de Confiança das Grandes Corretoras).

Em todos os finais de mês são enviadas perguntas simples, de múltipla escolha, em que as empresas dizem sobre o que esperam que aconteça nos próximos seis meses, com relação a algumas variáveis relevantes do setor. Ao todo, aproximadamente 100 companhias são entrevistadas em cada oportunidade.

Embora todas as perguntas sejam de caráter institucional, as respostas

das companhias não são divulgadas individualmente. No seu cálculo, o indicador leva em conta três aspectos: economia brasileira, faturamento e rentabilidade de cada um dos setores citados.

Desde o início do ano, o cenário das expectativas do setor de seguros era de leve otimismo, com os indicadores em torno de 105 pontos. Em maio, porém, houve uma reação dos números, passando agora para o patamar de 115 pontos, um nível de otimismo superior. A seguir, os últimos números obtidos.

Abaixo, como ilustração, a evolução do ICES e o saldo de seus fatores.

Abaixo, o posicionamento dos fatores do ICES em maio de 2022 e a evolução do indicador ICGC.

