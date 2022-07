Em junho, mercado de seguros manteve otimismo

O ICSS é um indicador mensal organizado pela Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros) que mede a confiança do setor de seguros no Brasil. Esse indicador é o resultado de três variáveis: ICES (Índice de Confiança e Expectativas das Seguradoras), ICER (Índice de Confiança e Expectativas das Resseguradoras) e ICGC (Índice de Confiança das Grandes Corretoras).

Em todos os finais de mês são enviadas perguntas simples, de múltipla escolha, em que as empresas dizem sobre o que esperam que aconteça nos próximos seis meses, com relação a algumas variáveis relevantes do setor. Ao todo, aproximadamente 100 companhias são entrevistadas em cada oportunidade.

Em junho, podemos dizer que o otimismo do setor de seguros ficou, na média, no mesmo nível do mês anterior, com os indicadores de confiança se situando em torno de 115 pontos. A seguir, veja os últimos números obtidos.

Abaixo, como ilustração, a evolução do ICSS.

A seguir, os três fatores utilizados no cálculo do ICES.

Abaixo, o posicionamento dos fatores do ICES em junho de 2022.

Por fim, a evolução do indicador ICGC.

