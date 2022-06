Eleita em chapa única, nova diretoria da Fenacor toma posse

EXCLUSIVO – “Somos os maiores investidores institucionais deste país, com reservas que ultrapassam a marca de R$ 1 trilhão”, disse Armando Vergílio na cerimônia de posse da nova diretoria da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros). A solenidade aconteceu na noite de ontem, 31 de Maio, no Hotel Windsor Plaza, em Brasília.

A nova diretoria da Fenacor foi eleita em abril, em chapa-única, para exercer o quadriênio 2022/2026, com mandato de 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2026. Foram escolhidos os membros efetivos e suplentes da Diretoria Plena e das vice-presidências de Representação, de Ouvidoria e do Conselho Fiscal. A cerimônia contou com a presença de diversos representantes do Governo e do setor de seguros, que se manifestaram sobre o reconhecimento à importância do seguro para o Brasil.

Em seu discurso de posse, Vergílio ressaltou o trabalho feito pelo mercado para manter o país assistido mesmo durante a pandemia de Covid-19. “Oferecemos todas as garantias e proteções necessárias para os investimentos, a conclusão das grandes obras, o amparo à saúde e a vida da população e a formação importantíssima de reservas que possam garantir um futuro mais tranquilo e seguro para todos nós”. Ele ainda destacou o papel dos corretores para a resiliência do segmento. “Os corretores são fundamentais para que possamos cumprir o nosso papel, pois além de somente eles saberem as reais dores dos clientes, ajudam na conscientização da população sobre a necessidade de estar protegida por uma apólice de seguro”.

O presidente da Fenacor ainda falou sobre o DPVAT e as mudanças realizadas no seguro obrigatório nos últimos anos. “Esse é o maior seguro social do mundo, e que pode acabar logo se não fizermos algo. É fundamental que lideranças políticas e do setor unam forças para evitar que 220 milhões de brasileiros fiquem desamparados”. Quanto ao Open Insurance, Vergílio afirmou que é favorável ao sistema, que trará mais inovação ao mercado, mas criticou a a criação das SISS (Sociedades Iniciadoras de Serviço de Seguro). “Essa excrescência ilegal não está prevista no Decreto Lei 73/66 e foi criada por um instrumento inferior, uma norma infralegal que precisa ser revista”.

Vergílio também demonstrou otimismo em relação ao futuro do setor, comentando sobre alguns dados da indústria. Somente no primeiro trimestre desse ano, o mercado de seguros registrou uma receita R$ 82,2 bilhões. O destaque nesse período foi o Seguro Rural, que alcançou R$ 2,6 bilhões em prêmios no acumulado de janeiro a março, aumentando sua arrecadação em 50,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. “Oferecemos todas as garantias e proteções necessárias para investimentos, conclusão das grandes obras, amparo à saúde e à vida da população e à formação de reservas previdenciárias, garantindo um futuro tranquilo para todos. O seguro está presente nas 24 horas do dia de cada cidadão brasileiro e de nossas empresas. Contem conosco”.

Veja abaixo a lista completa da diretoria da Fenacor para o quadriênio 2022/2026:

PRESIDENTE: ARMANDO VERGÍLIO DOS SANTOS JÚNIOR.

1º VICE-PRESIDENTE: MANUEL DANTAS MATOS.

2º VICE-PRESIDENTE: LUCAS DE CASTRO SANTOS.

VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO: MARIA FILOMENA MAGALHÃES BRANQUINHO.

2º VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO: CARLOS ALBERTO VALLE.

VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO: ROBERT BITTAR.

2º VICE-PRESIDENTE FINANCEIRO: ÉRICO JOSÉ MELO NERY.

VICE-PRESIDENTE DE BENEFÍCIOS E PATRIMÔNIO: ANDRÉ LUIZ ARAÚJO THOZESKI.

VICE–PRESIDENTE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: ARNOL LEMOS FILHO.

VICE-PRESIDENTE DE RELAÇÕES COM O MERCADO: CLÁUDIA GERLANE CÂNDIDO DINIZ.

VICE-PRESIDENTE DE COMUNICAÇÃO: GUSTAVO PEREIRA LIMA BENTES.

VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: LEONARDO ELIAS MORENO DA SILVA.

VICE-PRESIDENTE TÉCNICO: PAULO FERNANDO MATTAR.

VICE-PRESIDENTE DE MARKETING E EVENTOS: STÊNIO MAX FERNANDES DE FREITAS.

VICE-PRESIDENTE REGIONAL CENTRO-OESTE: JOSÉ CRISTOVÃO MARTINS.

VICE-PRESIDENTE REGIONAL NORDESTE: EDMÍLSON RIBEIRO SILVA.

VICE-PRESIDENTE REGIONAL NORTE: LUIZ ANDRÉ MORAES SANTOS.

VICE-PRESIDENTE REGIONAL SUDESTE: BORIS BER.

VICE-PRESIDENTE REGIONAL SUL: RICARDO ALBINO FERREIRA PANSERA.

VICE-PRESIDENTE DE OUVIDORIA: JAIR ANTÔNIO MARTINS FERNANDES.

2ª VICE-PRESIDENTE DE OUVIDORIA: JAIR DA CONCEIÇÃO.

VICE-PRESIDENTE DE REPRESENTAÇÃO (EM ORDEM ALFABÉTICA):

ADAUTO ORNILO DE FARIAS NETO.

AFONSO LUIZ COELHO FILHO.

ERICO LEONARDO PEREIRA PARENTE.

GUSTAVO HENRIQUE OLÍMPIO DA SILVA.

JACKSON DE MELO PRATA.

JOSÉ FERNANDO BAIRROS FARACCO.

JOSÉ RÔMULO DA SILVA.

JOSIMAR ANTUNES RIBEIRO.

MARCUS VINICIUS MELO DE ARRUDA.

VINICÍUS DE ARAÚJO PORTO.

2º VICE-PRESIDENTE DE REPRESENTAÇÃO:

ANTONIO CARLOS BATISTA DA ROCHA.

AURI BERTELLI.

JOSÉ ALEXANDRE CID PINTO.

MARIA MARGARETE BRAGA SERRA.

JOSÉ LUIZ SOARES DE SOUZA.

CONSELHO FISCAL

Efetivos:

CLAUDIO SIMÃO.

EDVAN GOMES DE VASCONCELOS.

JUVENAL RIBEIRO VILANOVA.

Suplentes:

ALBERTO CÉLIO COTRIN LEITE.

ANTONIO FERREIRA MOTA DE ALBUQUERQUE.

RONALDO EVANGELISTA CALAND.

Nicole Fraga

Revista Apólice