Educação em seguros é fundamental para desenvolvimento do setor

“Vivemos um momento de grandes transformações e inovações no setor segurador e, nesse ambiente, o papel da educação continua sendo fundamental”, afirmou o presidente da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), Dyogo Oliveira, ao moderar o painel “Educação em Seguros – Tirando o Atraso, Reduzindo Assimetria”, realizado em 10 de junho, dentro da programação do Open Summit Brasil – Banking Insurance Innovation.

O painel contou com os seguintes palestrantes: o Diretor Geral da ENS (Escola de Negócios e Seguros), Tarcisio Godoy; o Diretor de Seguros Grandes Riscos da Mapfre, Jonson Souza, e o co-fundador e CIO da 180 Seguros, Alex Körner. Durante a moderação, Oliveira disse existir ainda uma grande lacuna entre o quanto as pessoas conhecem sobre o seguro e o quanto elas deveriam conhecer. Segundo ele, os corretores de seguros têm um papel muito importante para a mudança desse cenário.

Concordando com o presidente da CNseg, Godoy afirmou que ainda há uma grande assimetria de informações entre quem produz e quem consome os produtos de seguro, destacando que a ENS atua há 50 anos no desenvolvimento do setor e na redução dessa diferença.

Souza relatou a preocupação da Mapfre em fornecer aos corretores o máximo de informações sobre seus produtos, permitindo que eles possam continuar a ser o principal canal de comunicação com os consumidores.

Também se mostrando alinhado aos demais participantes, Körner disse ter conhecimento dos problemas do Brasil em relação à cultura do seguro, e que para reverter esse quadro “é necessário traduzir o ‘segurês’ e criar produtos que falem a ‘língua dos clientes’”.

Nesse sentido, Oliveira informou que a CNseg tem abordado muito essa questão. E afirmou: “Apesar dos avanços que necessitam ser realizados, os consumidores já estão mais conscientes da importância do setor segurador.”

N.F.

Revista Apólice