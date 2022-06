DOC24 chega ao México e amplia sua atuação na América Latina

A DOC24, empresa especializada em serviços de telemedicina, abriu recentemente uma filial no México. Com a nova unidade, que fica na Cidade do México, a multinacional planeja ampliar sua participação no mercado latinoamericano, onde já atende 15 milhões de clientes.

Após a experiência bem-sucedida na Argentina e no Brasil, o maior mercado do continente, a ideia é replicar algumas estratégias que deram resultado por aqui, como a construção de parcerias em diferentes segmentos, diversificando o portfólio de produtos e soluções.

“O México é um país fundamental na nossa estratégia de expansão pela América Latina. É um dos mercados mais importantes da região, pelo tamanho de sua população, em torno de 127 milhões de habitantes”, disse Pablo Utreta, cofundador e CEO internacional da DOC24.

De acordo com o executivo, a estimativa é que até o final deste ano sejam realizadas em torno de 300 mil vídeoconsultas mensais em toda a região. “O aumento da demanda pelos serviços de telemedicina em toda a região confirma que estamos no caminho certo. Vamos continuar melhorando o acesso à saúde por meio da inovação tecnológica, para que nossos clientes possam cuidar da saúde das pessoas onde quer que estejam”.

A DOC24 foi criada em 2016, na Argentina. Após se consolidar no mercado local, em 2019, abriu sua primeira unidade no exterior, tendo São Paulo como ponto de partida do seu projeto de expansão da marca.

“A escolha do Brasil visava justamente expandir nossa capacidade de atendimento para um país vizinho, mas que tivesse muitas oportunidades de crescimento pelo tamanho do seu mercado. Estamos muito felizes com os resultados alcançados, mas queremos anda mais e, em breve, teremos novidades”, concluiu.

