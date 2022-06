Delta investe R$ 2 mi em rastreador para prevenir roubo de cargas e acidentes

Um dos maiores desafios enfrentados por empresas de transporte e motoristas de caminhão nas estradas são os riscos de acidentes em locais remotos e o roubo de cargas, que impactam diretamente no custo do frete e no valor dos seguros. Para ajudar na tarefa de prevenção desses incidentes, a Delta Global criou o Delta Safe, um rastreador inteiramente desenvolvido dentro da fábrica de tecnologia da empresa, localizada em um polo tecnológico na cidade de Lavras (MG).

O dispositivo, que recebeu investimento de R$ 2 milhões e já opera em um projeto piloto, foi lançado no estande da Delta Global durante a 22ª Transposul, em Porto Alegre. Com o lançamento do rastreador, a empresa se posiciona como o maior ecossistema de tecnologia e serviços para frotas e mobilidade da América Latina, sendo a única empresa a oferecer uma operação integrada com 100% de tecnologia própria, que inclui o hardware, plataforma digital, a central de monitoramento e a prestação de serviços de assistência.

Como funciona

O dispositivo é instalado em caminhões, veículos e máquinas agrícolas e, por se tratar de um hardware de interface proprietária, tem funcionalidades totalmente customizáveis, permitindo que o usuário personalize o serviço de monitoramento e inclua até 40 sensores pelo veículo. Além disso, o aparelho conta com bateria independente, que pode durar até 30 dias, e tecnologia multioperadora integrada, que diminui a área de sombra e permite um monitoramento ativo e constante do veículo mesmo em áreas remotas. As informações geradas pelo dispositivo ficam disponíveis para o gestor da frota de maneira automática em uma plataforma online, o Delta Fleet.

“Quando ocorre um acidente, é comum que o motorista avise por telefone a algum familiar, o gestor da frota ou o corretor de seguros, e só então uma dessas pessoas acione o serviço de emergência. Com essa nova tecnologia a equipe de monitoramento da Delta pode acionar o socorro no momento em que o evento for reportado pelos sensores presentes no veículo”, explica Gregori Almeida, coordenador de inovação Delta Global.

Os sensores são instalados de acordo com as necessidades particulares de cada frota, podendo gerar alertas em caso de tombamento, colisão, abertura da trava do baú, engate e desengate, violação do painel, mudança na temperatura da carga e acionamento de um botão de pânico, para a segurança do motorista. Essas funcionalidades permitem que a central 24 horas da empresa faça um monitoramento ativo e acione os serviços de assistência imediatamente quando um acidente é identificado, diminuindo de forma considerável o tempo de espera e enviando uma equipe já preparada para o nível de gravidade da ocorrência.

A plataforma integrada de serviços, também desenvolvida pela equipe de tecnologia da companhia, permite ainda que o gestor de frotas tenha todas as informações agregadas em um só lugar. As estatísticas geradas com ajuda dos sensores de aceleração, curva e frenagem, podem também ser utilizadas para criar um perfil do motorista e identificar padrões de risco.

“Podemos usar os sensores para entender estatisticamente quais velocidade e manobras levam a mais tombamentos de veículos, por exemplo, e criar procedimentos que ajudem os motoristas a evitar esses acidentes. Agora nosso próximo passo será conectar esses dados às seguradoras, buscando redução do custo do seguro para o cliente e gerando mais resultado para as companhias. O desenvolvimento da nossa própria tecnologia permite que a gente elimine as limitações impostas de dispositivos de terceiros. Essa também é uma forma de valorizar o mercado nacional e criar um ambiente que valoriza os profissionais de tecnologia, dando liberdade criativa para as equipes de desenvolvimento”, acrescenta Nícolas Galvão, CEO da Delta Global.

N.F.

Revista Apólice