CVG-RJ promove “Café da Manhã com a Porto” durante treinamento de corretores

“O Seguro de Vida do Seu Jeito e o Diferencial da Cobertura IPA PLUS” foi o destaque da apresentação de Daniela Calassara e Veridiana Dias, especialistas da Porto no segmento de Vida e Previdência, e que contou com a participação do presidente do CVG-RJ, Octavio Perissé, e do vice-presidente, Enio Silveira, e integrantes da diretoria: Sônia Marra, Wellington Costa, Vinicius Brandão e Gilberto Villela.

Entusiasmado com a “retomada dos eventos presenciais do CVG-RJ”, Perissé diz que o Clube dará continuidade ao “Café da Manhã” com seguradoras para o treinamento de corretores, a exemplo das edições realizadas com Porto e MAG. “Treinamentos como esse são de vital importância para os corretores. Faremos mais eventos como esse com outras beneméritas. O foco da nossa diretoria é na capacitação do corretor por meio de treinamentos, cursos e palestras”, frisou

Já Silveira diz que eventos de treinamento de corretores são um dos “pontos altos” da entidade. “Treinamento é sempre algo importante para os corretores. Nós estamos retomando também aquilo que o CVG-RJ sempre fez que são cursos e palestras. Esse é o propósito do Clube desde que foi fundado: educar e capacitar os corretores para os novos desafios”, enfatizou.

A palestrante Daniela Calassara, Consultora de Vida e Previdência da Porto, explicou que o “Vida do Seu Jeito” é um seguro feito de acordo com o perfil e as necessidades de cada cliente. “É um seguro adequado à realidade de cada pessoa”, diz. A novidade é que o novo produto possui coberturas que podem ser contratadas de forma isolada, permitindo ao interessado contratar, caso assim deseje, apenas coberturas que possam utilizar em vida e que protejam, por exemplo, a sua capacidade de trabalho e de se sustentar, como diária de incapacidade temporária (DIT) ou de internação, invalidez por acidente ou funcional por doença. “É um seguro bem completo e personalizável”, define.

Outra novidade do “Vida do Seu Jeito” é a cobertura IPA PLUS. A palestrante Veridiana Dias, também Consultora de Vida e Previdência da Porto, explica que o diferencial dessa cobertura é que, enquanto a “IPA normal oferecida no mercado abrange 47 eventos relacionados a invalidez permanente, total ou parcial por acidente, a IPA PLUS cobre 114 eventos, incluindo órgãos como intestino, ovário e rins”, indo além da proteção apenas para perdas motoras que o seguro vir a sofrer. Uma das dicas dadas aos corretores pelas especialistas é apresentar o seguro de vida como uma “proteção familiar” ou “proteção de renda” para os clientes, desassociando-o de palavras ainda consideradas tabu, como “morte”.

