CVG-RJ celebra missa de 56 anos de fundação

Na manhã de ontem, 28 de junho, conselheiros, diretoria executiva e convidados participaram da missa de comemoração de 56 anos de fundação do CVG-RJ (Clube de Vida em Grupo do Rio de Janeiro). A celebração foi na tradicional e belíssima Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Centro do Rio de Janeiro.

Ao dirigir-se aos presentes, o padre lembrou-se das personalidades que antecederam os atuais dirigentes. “Construiram o CVG-RJ na expectativa do que os que viessem na sequência fossem melhores do que eles e dessem continuidade ao trabalho que iniciaram no passado. E vocês conseguiram chegar até aqui, aos 56 anos de fundação da entidade. Em décadas futuras outros estarão aqui celebrando e lembrando do quanto vocês realizaram e fizeram pelo Clube”.

Em mensagem aos presentes, o presidente do CVG-RJ, Octávio Perissé, prestou homenagem aos presidentes falecidos: Minas Mardirossian (primeiro presidente e um dos fundadores); Danilo Sobreira e Antônio Ribeiro e a todos os diretores que passaram pelo Clube. Lembrou também o papel social da entidade e conclamou os presentes “a unir esforços para abraçar causas de solidariedade a todos que necessitam de apoio e abrigo para sua sobrevivência e de seus familiares”. O presidente destacou também “a importância do seguro de vida na proteção dos lares e das famílias brasileiras”.

N.F.

