CSP-MG realiza primeiro evento híbrido neste mês

Após mais de dois anos realizando atividades 100% online por causa da pandemia, o CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) promove no dia 21 de junho, das 9h30 às 11h30, o primeiro evento híbrido. Trata-se do IV Workshop da série Conhecer para Proteger.

O público pode participar do encontro presencialmente, que será realizado no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF. Devido ao tamanho do espaço, as vagas são limitadas, mas os interessados poderão acompanhar o evento pelo canal do YouTube do Clube.

Dessa vez, o workshop recebe as companhias beneméritas Sabemi, Peper (Proteção Escolar Permanente) e MetLife, que vão apresentar aos corretores de seguros novidades e estratégias de comercialização.

Após cada apresentação, os participantes poderão fazer perguntas aos representantes das companhias convidadas. A mediação do evento fica a cargo do consultor, professor e diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais.

As inscrições para o IV Workshop Conhecer para Proteger devem ser feitas pelo link.

“Decidimos retomar os eventos presenciais após a pandemia de Covid-19 ter arrefecido por causa do crescimento do número de pessoas vacinadas. Mesmo assim manteremos todos os cuidados visando à segurança dos participantes. Este é o primeiro evento nesse modelo. Caso haja adesão do público, podemos repetir o formato nos próximos workshops que estão agendados para este ano”, explicou o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

