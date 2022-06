CSP-MG realiza primeiro evento híbrido com presença de beneméritas

Depois de dois anos e meio promovendo atividades online devido à pandemia, o CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) realizou, no dia 21 de junho, o primeiro evento híbrido de 2022. O IV Workshop Conhecer para Proteger teve a participação das beneméritas Sabemi, Peper (Proteção Escolar Permanente) e MetLife.

O reencontro com o público, obedecendo todos os protocolos sanitários, aconteceu no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF (Sindicato das Seguradoras), no centro de Belo Horizonte. Os participantes foram recepcionados com um welcome coffe.

“Retomamos os eventos presenciais após a pandemia de Covid-19 ter arrefecido um pouco por causa do crescimento do número de pessoas vacinadas. Mesmo assim, manteremos todos os cuidados visando à segurança dos participantes. É o primeiro evento nesse modelo. Caso haja adesão do público, podemos repetir o formato nos próximos workshops que estão agendados para este ano”, afirmou o presidente da entidade, João Paulo Moreira de Mello.

A primeira apresentação da manhã ficou a cargo do diretor da benemérita Sabemi, Rodrigo Pecoraro, que participou de forma remota. O executivo falou sobre a histórica companhia, que está prestes a completar 50 anos de fundação.

A empresa atua com seguros de vida individual e coletivo, acidentes pessoais, previdência e prestamista. Segundo o executivo, há dois anos a Sabemi começou a intensificar a distribuição voltada ao mercado de affinity. “É um segmento que precisa ser desenvolvido. No Brasil, apenas 15% da população possui apólices de seguro de vida, enquanto em países como nos Estados Unidos esse número chega a 70%”, constatou.

Pecoraro destacou que a Sabemi investe “fortemente” no mercado massificado e espera contar com os corretores para a ampliar a distribuição dos produtos. Atualmente, a companhia atua com mais de 500 corretores em todo País e tem 12 filiais, inclusive em Belo Horizonte, que está sob o comando da executiva de Vendas, Patrícia Brandão, presente ao evento.

“Estamos abertos para conversar, traçar planos de crescimento do nosso negócio e da carteira do corretor. Nos últimos anos, a companhia deu um salto muito importante, é o que chamamos de ‘mar aberto’. Estamos trazendo para o mercado um player forte, uma empresa extremamente sólida e com planos de expansão audaciosos”, salientou o executivo.

O diretor da Sabemi reforçou que a empresa possui “um olhar bastante amplo” para o segmento de benefícios, a serem utilizados em vida, além de oferecer assistências inovadoras. “Em julho, por exemplo, lançaremos o programa de medicamento gratuito – com receituário – para nossos segurados. Seremos a primeira companhia do País a oferecer essa novidade”, anunciou.

A diretora do Peper (Proteção Escolar Permanente), Elaine Patente, apresentou-se em seguida. A executiva falou sobre os diferenciais do produto, que é considerado “o seguro escolar mais inovador do mercado”. Trata-se de um seguro de acidentes pessoais, voltado para instituições de ensino regular, escola de idiomas, cursos técnicos, escolas de enfermagem, creches e cooperativas de ensino, que já atende a mais de 1 milhão de estudantes segurados no Brasil.

“Além da cobertura de acidentes pessoais, que funciona 24 horas fora ou dentro das escolas, inclusive em viagens internacionais, o produto agora está mais completo, pois agregou as coberturas do Responsabilidade Civil (RC) e do Seguro Educacional, ampliando a proteção para escolas, pais e alunos”, enfatizou.

O Peper, segundo a executiva, oferece diversos serviços como carteirinha digital do aluno, aplicativo personalizado, ampla rede credenciada mais reembolso, professor particular, tratamento odontológico em virtude de acidente, fisioterapia (transporte integrado), exames investigativos, entre outros.

Elaine também listou as vantagens para o corretor que comercializa o produto. “Começa pelo custo do produto, que é muito competitivo, e os ganhos para o corretor, bem atrativos. Disponibilizamos um sistema de gestão operacional e financeiro, cotação e contratação simplificadas, apoio de equipe especializada. Há ainda a possibilidade de prospectar mais clientes nas escolas, abrindo o leque de relacionamentos. Por meio do Peper, os corretores podem explorar novos negócios e oferecer aos clientes outros produtos também”. Operamos hoje com 350 corretores parceiros em todo Brasil, de acordo com a executiva.

Amanda Martins, especialista em Vida MG/CO da MetLife, apresentou a equipe comercial da companhia, que estava presente ao evento: Alessandra Castellano (diretora comercial RJ/ES/N/NE/MG/CO); Fernanda Machado (gerente regional Minas Gerais e Centro Oeste); Marcos Delgado (gerente filial Digital & Canais de Vendas); Henrique Dolabela (executivo comercial) e Sofia Magalhães (executiva comercial).

Amanda ressaltou o propósito global da companhia, sintetizado no slogan “Sempre com você, construindo um futuro mais seguro”. Apresentou números da corporação e falou também sobre as propostas de valor da empresa calcados nos pilares “Produtos”, “Suporte à corretora”, “Condições Comerciais”.

“Somos especialistas em vida e odontológico. Temos todo o suporte para gerar valor ao corretor. Somos muitos acessíveis e oferecemos inúmeros diferenciais e benefícios para aqueles que atuam com os produtos da MetLife. Podem entrar em contato, porque estamos sempre ao dispor de todos os corretores de seguros. Convido a todos que não trabalham com a MetLife que venham conhecer os nossos produtos e as nossas soluções”, concluiu.

Após cada apresentação, o público, no auditório, e as pessoas que acompanhavam a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do CSP-MG puderam interagir com os palestrantes, enviando perguntas, dúvidas e sugestões. A mediação ficou a cargo do diretor do Clube, consultor e professor, Maurício Tadeu Barros Morais.

O V Workshop Conhecer para Proteger já tem data marcada. Será realizado no dia 6 de julho, das 9h30 às 11h30, no auditório do SindSeg. Haverá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do CSP-MG. Mais detalhes serão divulgados em breve.

N.F.

Revista Apólice