CNseg e Inmet se unem para divulgar alertas de eventos meteorológicos

À medida que cresce o impacto dos desastres naturais de grandes proporções sobre a população brasileira, aumenta também a atenção do setor segurador aos aspectos relacionados às mudanças climáticas e aos riscos envolvidos. Em razão disso, a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) firmou parceria com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para a divulgação de alertas sobre a previsão de ocorrência de eventos severos do clima em território brasileiro e, dessa forma, contribuir para a mitigação de seus impactos.

O portal da CNseg , a partir de agora, disponibiliza um banner com link para a página Alert-AS, do Inmet, que permite acompanhar esse tipo de aviso para o Brasil. Assim, quando o Inmet lançar um alerta vermelho referente a expectativas de desastres naturais de grandes proporções, a exemplo do que ocorreu recentemente em Petrópolis e Recife, o mesmo será divulgado com destaque no portal da CNseg, por meio de um pop-up.

De acordo com a diretora-executiva da CNseg, Solange Beatriz Palheiro Mendes, “esse serviço, além de ajudar a população a se proteger contra as consequências dos desastres naturais, também vai permitir que as seguradoras fiquem ainda mais preparadas para atender de forma eficiente e rápida as demandas de seus segurados. A parceria com o Inmet fornecerá, ainda, subsídios para uma melhor precificação dos produtos do setor segurador impactados pelas mudanças climáticas, além de apoio para ações de prevenção”.

N.F.

Revista Apólice