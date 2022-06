CNseg debate os impactos das variações climáticas no seguro

A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) realiza na próxima quarta-feira, 22 de junho, o seminário “Clima: Monitoramento de Dados e Gestão de Riscos”, abordando as consequências econômicas do aumento da temperatura global e as ações para a gestão dos riscos climáticos pelo setor de seguros. À medida que cresce o impacto dos desastres naturais de grandes proporções sobre a população brasileira, aumenta também a atenção do setor segurador aos aspectos relacionados às mudanças climáticas e aos riscos envolvidos.

O evento gratuito, que será realizado em formato presencial na sede da entidade no Rio de Janeiro, também contará com transmissão pela plataforma Zoom. Veja a programação:

09h30 – Credenciamento e café de boas-vindas

10h00 – Abertura do evento – Dyogo Oliveira (presidente da CNseg)

10h20 – Fátima Lima (presidente da Comissão de Sustentabilidade e Inovação da CNseg) – participação por vídeo

10h25 – Palestrante: Paulo Costa (coordenador-geral de Modelagem Numérica do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET)

10h40 – Início do Debate

Moderadora: Solange Beatriz Palheiro Mendes, diretora de Sustentabilidade, Relações de Consumo e Eventos da CNseg

Debatedores

– Paulo Costa, coordenador-geral de Modelagem Numérica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET);

– Isabel Ponce de León, subscritora Senior Agro da Swiss Re Brasil Resseguros;

– Rodrigo Motroni, vice-presidente e Sócio da NEWE Seguros;

– Joaquim Francisco Rodrigues, presidente da Comissão de Seguro Rural da FenSeg;

– Samya de Paiva Macedo, diretora de Risk Management da Zurich Minas Brasil Seguros S/A.

Os interessados podem se inscrever através deste link.

N.F.

Revista Apólice