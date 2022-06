O Circuito Cultural Bradesco Seguros é um dos patrocinadores do espetáculo ‘Bibi: Uma Vida em Musical’, que reestreou em 3 de junho, no Rio de Janeiro (RJ). O musical, dirigido por Tadeu Aguiar, é uma celebração à carreira de Bibi Ferreira, um dos principais nomes do teatro nacional, com uma vida inteira dedicada aos palcos.

Com sessões às sextas, sábados e domingos, o espetáculo reúne 17 atores em cena.

Para Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, “manter uma política de incentivo à cultura faz parte do nosso compromisso com a conquista da longevidade com qualidade de vida, considerando a cultura como ativo para o desenvolvimento do conhecimento e do convívio social. Nesse sentido, o Circuito Cultural Bradesco Seguros se orgulha de patrocinar, desde 2007, em diversas regiões do Brasil, projetos nas áreas de música, dança, artes plásticas, teatro, literatura e exposições, além de outras manifestações artísticas”.

O musical percorre todas as fases da vida de Bibi, da escolha do seu nome, sua preparação para os palcos, os espetáculos musicais como os inesquecíveis ‘Gota d’Água’, de Paulo Pontes e Chico Buarque, ‘My Fair Lady’, ‘Alô Dolly’ e ‘Piaf, a Vida de Uma Estrela da Canção’, seus casamentos, o nascimento da filha única, Tina Ferreira, as viagens para Portugal e Inglaterra a trabalho, a homenagem da escola de samba Viradouro até sua chegada à Broadway, aos 90 anos.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos através do link.

