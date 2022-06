Campanha da Corpe Saúde incentiva corretores com prêmios e viagens

A Corpe Saúde, administradora de planos de saúde e odontológicos, estruturou uma campanha de vendas nacional para reconhecer seus principais produtores: plataformas e corretoras pessoas jurídicas, vendedores e corretores pessoas físicas, sejam pequenos, médios ou grandes. A campanha Corpe Saúde + Você tem como objetivo incentivar a comercialização de planos de saúde e odontológicos, ampliando o relacionamento com os parceiros, e considera as vendas com vigência de junho de 2022 a janeiro de 2023.

“Para que a premiação seja democrática e justa, profissionais e empresas concorrem com participantes do mesmo porte”, enfatiza Claudio Pardal, diretor Comercial da administradora. A mecânica foi definida em parceria com a empresa MarkUP, autoridade em campanhas de incentivo. Os participantes são divididos em grupos e categorias, com base no histórico de vidas vendidas e também pelo perfil do participante. As categorias levam as cores da empresa: Vermelho, Cinza e Branco.

Dentro do princípio que toda vida importa, cada vida vendida vale pontos. A dinâmica estruturada prevê aceleradores relacionados à produtividade, sendo o crescimento em relação ao período anterior e a retenção da carteira.

“Cada participante terá uma meta para ser atingida. A campanha prevê comunicação constante com as plataformas e corretores para apoiá-los no acompanhamento dos seus resultados e o gestor comercial da Corpe de cada região também estará disponível para esclarecer dúvidas e apoiar no atingimento das metas”, explica Pardal.

Haverá uma premiação intermediária, em outubro de 2022, considerando a apuração das vendas de junho a setembro, que vale prêmios, a serem resgatados via catálogo, e um jantar para celebrar os resultados intermediários. Já a premiação final acontece em fevereiro de 2023 com um ranking considerando a apuração de todas as vendas do período (junho/22 a janeiro/23) valendo viagens.

As melhores performances de cada categoria (Vermelho, Cinza e Branco) ganham uma viagem com acompanhante. Vendedores e corretores pessoas físicas concorrem à viagem nacional, para Imbassaí, na Bahia; já plataformas e corretoras pessoas jurídicas concorrem à viagem uma internacional para Mendoza, na Argentina. No total, ganharam 15 profissionais e nove empresas.

A produção de junho já está valendo para o resultado da campanha. A Corpe irá agendar uma live neste mês para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da ação e apresentar o site da campanha, onde todos poderão se cadastrar e acompanhar seus resultados.

N.F.

Revista Apólice