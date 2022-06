Bradesco Seguros reforça compromisso com sustentabilidade

A Bradesco Seguros assinou, no mês de maio, o compromisso Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD), documento que consolida o impacto das mudanças climáticas nos negócios. O anúncio reforça o compromisso do Grupo com temas estratégicos relacionadas à sustentabilidade.

O compromisso foi assinado pelo presidente da empresa, Ivan Gontijo, sendo a seguradora a primeira de capital nacional e a segunda da América Latina a aderir ao TCFD.

A adesão à Força Tarefa é uma forma da companhia dar visibilidade às práticas sustentáveis da empresa por meio de ações de ASG (ambientais, sociais e governança), seja com normas, criação de produtos ou monitorando os impactos de suas operações. Dessa forma, investidores e outros públicos podem avaliar e precificar de forma adequada os riscos e oportunidades relacionados às mudanças climáticas.

“Para a Bradesco Seguros, a sustentabilidade está integrada aos seis pilares estratégicos da Organização Bradesco. Os aspectos ASG são incorporados aos nossos negócios mediante a oferta de produtos, serviços e soluções amplamente diversificadas e acessíveis”, afirma Valdirene Soares, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade da seguradora. Dentre os pilares, está o de Mudanças Climáticas, que consiste em garantir que os negócios estejam preparados para os desafios climáticos, além de aprimorar a divulgação de informações sobre os impactos relevantes aos negócios.

As recomendações do TCFD podem ser adotadas por todas as organizações, inclusas em relatórios financeiros, projetadas para reunir informações úteis e de prospecção sobre os impactos financeiros, além de serem fortemente concentradas nos riscos e oportunidades relacionados à transição para uma economia de baixo carbono.

N.F.

Revista Apólice