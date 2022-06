Azos amplia atuação e passa a oferecer seguros personalizados para empresas

A insurtech Azos deu mais um passo para ampliar o acesso aos produtos de seguro no país. Em parceria com a Excelsior, a empresa passa agora a criar e personalizar seguros para companhias parceiras que queiram oferecer estes serviços aos seus funcionários ou clientes.

O primeiro parceiro desta iniciativa já está ativo desde janeiro de 2022. A Conexa, constituída pelas empresas Conexa Saúde, Psicologia Viva, PsyAlive e iMedicina, inseriu um produto de seguro de vida, desenhado em conjunto pela Azos e a Excelsior, em um pacote de serviços de saúde e bem-estar que ainda incluem telemedicina, telepsico, telenutri, descontos em farmácia e exames, além de um super app com vários produtos digitais. Trata-se de um pacote fechado para os funcionários e clientes das empresas parceiras do grupo

“Estamos muito felizes em ter a oportunidade de personalizar produtos para empresas parceiras. Do mesmo modo que queremos que cada pessoa consiga contratar o seguro ideal para si, as empresas também podem contar com a gente para criar produtos que atendam às suas necessidades”, afirma Rafael Cléo, CEO da Azos.

“Acreditamos na relevância deste pacote para as empresas que apostam nos benefícios do cuidado integrado, isto é, em metodologias e programas personalizados para cuidar do bem-estar físico e psicológico das pessoas”, afirma Fabiano Carrijo, co- fundador da Psicologia Viva. A contratação, explica o executivo, é feita de forma automática para os funcionários das empresas clientes do Grupo Conexa que optarem pelo pacote.

A ideia de personalizar os serviços atende aos objetivos da insurtech em expandir sua atuação, democratizar o acesso ao seguro e ampliar a penetração deste mercado no país, já que 85% dos brasileiros não possuem nenhum tipo de proteção, segundo o Ibope. No caso do serviço personalizado, não há critérios para as empresas. A operação, voltada em um primeiro momento para pessoa física, teve início no primeiro semestre de 2021, com apólices a partir de R$ 5, para níveis de cobertura de até R$ 2 milhões e que podem ser contratados em até 24h, com flexibilidade para o segurado definir o tipo de proteção que deseja. Com um ano de operação, a Azos acumula mais de R$ 4,5 bilhões em capital segurado.

N.F.

