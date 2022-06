AXA no Brasil inova com o Laboratório de Soluções

A busca pela simplificação de processos é uma realidade na AXA no Brasil, que acabou de apresentar ao mercado o Laboratório de Soluções, concebido pela área de Operações e Sinistros. A partir da escuta do cliente e dos parceiros, corretores de seguros e prestadores de serviços, objetivo da seguradora é prover inovações, soluções arrojadas e novas formas de trabalhar, ao identificar atividades burocráticas e repetitivas que podem ser simplificadas com simples mudanças de processos ou uso da tecnologia.

O Laboratório de Soluções adotou um modelo de trabalho multidisciplinar e colaborativo, o que gera inovação pela participação de diferentes atores no processo. “A cocriação de soluções traz benefícios e nosso objetivo é atuar como facilitadores. Este ciclo virtuoso de aprimoramento da experiência de parceiros, corretores e clientes nos leva a disponibilizar um serviço de mais excelência, com suporte e soluções mais ágeis e transparentes”, explica Arthur Mitke, diretor de Operações, Sinistros e Experiência do Cliente da AXA no Brasil. Exemplos disso são a Automação Robótica de Processos (RPA) na renovação de apólices e regulação de Seguro Transporte, e as vistorias remotas, processo em que a companhia foi pioneira para o Seguro Condomínio.

N.F.

Revista Apólice