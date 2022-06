AXA no Brasil expande operações no interior de São Paulo

Para atender o potencial do interior do estado de São Paulo, a AXA no Brasil reestruturou suas operações em Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. As cidades agora contam com um time comercial dedicado, com o objetivo de expandir a atuação na região de forma estratégica para a companhia.

Com a recente unificação das operações de seguros gerais e grandes riscos sob a mesma estrutura empresarial, a seguradora tem o objetivo de estar entre as Top 10 do mercado brasileiro. Para isso, a aposta é grande no estado de São Paulo. De acordo com Gustavo Carvalho, diretor Comercial Regional São Paulo da companhia no Brasil, “a regional SP já representa uma fatia grande da produção da companhia e tem potencial de crescer muito mais com as indústrias, comércio e serviços locais, os quais suprimos com todas as linhas de produtos, incluindo o frota, que lançaremos no fim deste ano”.

As novas equipes comerciais já estão trabalhando em cada uma das novas localidades para intensificar a presença no interior. Em Ribeirão Preto, a executiva de Contas é a Jéssica Oliveira, e em São José do Rio Preto, Jhulli Arsuffi. A coordenação é do gerente Comercial da AXA no Brasil, Omar Roberto di Modica, que explica: “Desde o ano passado temos visitado os corretores da região que passaram a trabalhar conosco, e já estamos vendo os resultados”. O próximo passo é promover treinamento e capacitação aos corretores, e mostrar que a companhia tem soluções para todos os tamanhos de empresas, em todas as suas linhas de negócios: Condomínio, Transporte, Empresarial, Property, RC, D&O.

Além dos treinamentos, a seguradora aposta nos benefícios do Clube de Experiências para se aproximar dos corretores locais e estabelecer parcerias através de uma proposta de valor robusta. De acordo com Carvalho, “a empresa está programando diversas ações para apresentar aos corretores todas as vantagens que eles têm ao serem nossos parceiros, como comissões adicionais, campanhas de viagens, treinamentos e capacitação. Além de toda a retaguarda da companhia para apoiá-los na condução dos negócios”.

Em paralelo, para abraçar o interior paulista, a estratégia da AXA é com a Filial Digital, uma estrutura de relacionamento comercial online que recebe e acompanha a jornada de desenvolvimento dos seus corretores parceiros. “Com ela vamos abrir frentes em todo o estado de São Paulo, trazendo corretores que estão começando a trabalhar conosco. Já para os corretores segmentados, oferecemos o nosso atendimento consultivo”, finaliza Carvalho.

N.F.

Revista Apólice