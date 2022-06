Argo muda de nome e apresenta sua nova marca

A partir desta sexta-feira, 24 de junho, a Argo passa a se chamar Akad Seguros. A nova marca é mais uma das muitas mudanças que estão sendo implementadas na seguradora, desde de fevereiro deste ano, quando a GP Investments assumiu a direção da empresa.

O nome tem origem em um dos mais antigos povos da Babilônia, os Acádios, que viveram na região por volta de 2500 a.C. Foi aproximadamente nesta época e local que surgiram os primeiros conceitos do seguro, quando caravanas de cameleiros cruzavam o deserto e mutualizavam entre si os prejuízos, como a morte de animais.

A nova identidade visual, que ainda conta com o slogan “Faz tudo para você fazer mais”, vem acompanhada também de quatro ícones que representam as principais linhas de produtos que a companhia atua: Patrimoniais e Engenharia, Responsabilidade Civil, Transporte e Linhas Financeiras. Tudo isso visa reforçar conceitos que a empresa deseja projetar, como modernidade e inovação.

Além dessas novidades, a seguradora planeja em breve apresentar também alguns projetos que estão sendo desenvolvidos em parceria com os corretores e assessorias. “Gostamos de ouvir a necessidade deles para desenvolvermos soluções que facilitem o seu dia a dia. Assim, entregamos algo que realmente acrescente e traga valor ao nosso principal parceiro comercial”, explica Danilo Gamboa, novo CEO da Akad Seguros.

Um desses produtos é o Seguro Empresarial Digital, que está sendo criado para atender o setor de comércio e serviços. Como o nome indica, ele terá uma página na internet para contratação online e de forma simplificada, além de já vir com uma API para fazer integração com plataformas de parceiros. Outra grande inovação está na possibilidade de ser customizado de acordo com a necessidade do estabelecimento.

O outro produto que está em desenvolvimento é o Seguro Cyber, que deve ser lançado em agosto deste ano. Diferentemente dos demais produtos oferecidos no mercado, que se limitam a fazer a cobertura do sinistro quando ele já ocorreu, esse seguro contará com serviços de assistência, como Help Desk e uma varredura online que identificará possíveis vulnerabilidades na proteção da máquina.

Em paralelo, a seguradora segue reforçando seu quadro de colaboradores. Desde o início do ano, a equipe quase dobrou de tamanho, com a contratação de mais de 80 pessoas. O objetivo é aumentar a oferta de serviços e de tecnologia, de forma a tornar todo o processo de desenvolvimento, cotação e comercialização do seguro mais ágil.

De acordo com Gamboa, apesar de todas essas novidades, a essência da companhia não vai mudar. “Seguiremos sendo uma empresa que entende as necessidades dos nossos parceiros e clientes, e que usa a tecnologia para oferecer produtos inovadores, bem direcionados e inclusivos, para que mais pessoas possam ter acesso ao mercado de seguros. Tudo que fazemos será pensando no cliente”, garantiu.

N.F.

Revista Apólice