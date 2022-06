Em reposicionamento que aposta ainda mais na profissionalização de sua gestão, o Grupo Exalt anunciou a contratação de dois importantes executivos.

O novo diretor Executivo do Grupo, Christian Menezes, atua há mais de 30 anos em grandes companhias de seguros, sendo 20 na Allianz e 10 na SulAmérica, destes mais de 26 anos em gestão de vendas. Graduado em Sistemas de Informação, com MBA em Marketing e Gestão de Negócios pela FGV-SP, Menezes atuou também em áreas de suporte como técnica, sinistros e TI, de diversas linhas de negócios.

“Estou muito entusiasmado por integrar o time Exalt e poder cooperar com a construção e desenvolvimento do nosso plano estratégico. Nossa proposta é trazer para o mercado serviços e soluções que permitam, de um lado, que nossos corretores aproveitarem toda velocidade de crescimento dos próximos anos, e na outra ponta, que os seguradores possam contar com toda nossa expertise na distribuição e colocação de riscos”, declara o diretor.

Com foco na gestão do relacionamento, tendo larga experiencia na área comercial e participação em projetos corporativos, formação e gestão de equipes, André Delledono é o novo superintendente do Grupo. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Paulista, possui especialização em Gestão, Direção e Desenvolvimento de Pessoas pela Fecap, e atuou por de mais de 20 anos no mercado financeiro, com passagens por Unibanco, HSBC e Mercantil do Brasil, onde nos últimos quatro anos esteve à frente de uma diretoria comercial.

“Sinto-me honrado de participar desta nova etapa da Exalt e de poder contribuir com esse processo de consolidação, profissionalização e crescimento do grupo”, comenta o superintendente.

Reposicionamento

O Grupo Exalt iniciou suas operações em 2009, quando 11 corretoras de seguros se uniram visando a troca de experiências, maior profissionalização e acesso a oportunidades técnicas e comerciais, buscando competitividade junto ao mercado segurador e condições mais adequadas para os clientes.

Após estruturar suas operações e consolidar o modelo de negócios, em 2017 deu-se início à expansão do Grupo, oferecendo a experiência adquirida através da disponibilização de serviços e benefícios a outros corretores de seguros que se identificam com a proposta de atuação. No fim de 2018 o Grupo atingiu a marca de 50 corretoras de seguros associadas.

Buscando as melhores práticas empresariais, em 2020 teve início o programa de modernização da gestão, notadamente com a implantação dos principais pilares da governança corporativa, criando condições para que o Grupo Exalt parta para um novo ciclo em direção à sua evolução.

“Nesta etapa inicial, a Exalt, no caminho da gestão totalmente profissional, buscou dois executivos com sólidas carreiras e formações nos mercados segurador e financeiro, que passarão a conduzir o Grupo dentro dos direcionadores de seu planejamento de longo prazo”, frisa Débora Timoni, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Exalt. “O atual Conselho Administrativo se transformará num Conselho Consultivo que dará suporte aos novos gestores”, ressalta.

“Queremos dar as boas-vindas e os votos de sucesso e confiança ao Christian e ao André Delledono, com a certeza de que sob essa liderança e condução o Grupo Exalt irá se desenvolver, especializar e evoluir ainda mais”, finaliza a presidente do Conselho.

