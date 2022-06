Após acordo com a Sompo, HDI quer diversificar produtos e receber novos talentos

EXCLUSIVO – Na tarde de ontem, 14 de junho, o presidente da HDI Seguros, Eduardo Dal Ri, recebeu na sede da seguradora alguns jornalistas do mercado segurador para comentar a aquisição da operação de varejo da Sompo Seguros, além de falar quais são as expectativas e planejamento da companhia para 2022.

“Temos uma visão muito clara do setor e pensamos sempre no longo prazo, por isso investimos nessa operação da Sompo e diversificamos as nossas carteiras. Nosso objetivo é nos tornamos líderes em qualidade entre os corretores e clientes”, disse Dal Ri.

O executivo afirmou que, ao fechar o acordo com a Sompo, a empresa espera conquistar, além da expansão dos negócios, novos talentos para colaborarem com o futuro da seguradora. “A força desses novos colaboradores vai nos ajudar a entregar uma melhor experiência para nossos parceiros e segurados, espero que eles aceitem enfrentar esse desafio com a gente”.

Com a aquisição, a HDI passa a ter 1,9 milhão de clientes de seguros de Vida no segmento de PME’s. Além disso, a seguradora vai proteger 1,1 milhão de moradias e empresas através do seguro Residencial e Empresarial. O marketshare da companhia no seguro Automóvel irá subir 11,1%, alcançando a marca de 2,3 milhões de veículos segurados. A empresa também aumentará o seu prêmio emitido em R$ 1.8 bilhão, alçando aproximadamente a marca de R$ 5.5 bilhões. De acordo com o executivo, apesar da organização ter o prazo de 3 anos para completar os trâmites legais e assumir integralmente a operação, a companhia já está se preparando para atender a maior demanda dos clientes e dos parceiros.

Além de diversificar a carteira de seguros da companhia, a operação também vai colaborar para a expansão territorial da HDI. A partir de agora, a seguradora passa a contar com 78 filiais, 6 regionais comerciais, 38 Bate-Prontos (centrais de atendimento em casos de sinistros) e 30,2 mil corretores parceiros. Dal Ri ressaltou que a empresa irá fortalecer a parceria com as assessorias. “Realizamos dois encontros com as assessorias e estamos elaborando um projeto para recepcioná-las. Queremos receber a produção da Sompo com essas parceiras, que serão fundamentais para o crescimento do nosso negócio”.

O executivo também comentou sobre o empenho da seguradora no que se refere ao seguro Automóvel, prometendo que a empresa irá investir em produtos mais acessíveis para que mais pessoas tenham o veículo protegido. “Atualmente temos a linha Flex e o seguro com rastreador, que é uma parceria nossa com a Ituran, o que acaba abaixando o valor do produto, além de ter a possibilidade do cliente efetuar o pagamento mensalmente. Oferecemos esse produto não só pela Ituran, mas também através do canal de corretores”.

Dal Ri ainda ressaltou que a companhia realizará campanhas para reforçar seu relacionamento com os parceiros. “Ao voltar pra HDI, a minha primeira percepção foi que devemos fortalecer o que a marca significa para os corretores. Gostamos de estar próximos desses parceiros, afinal, nós vendemos não apenas uma apólice de seguro, mas toda uma experiência para o cliente. São eles que lidam diariamente com o segurado e reafirmam a qualidade dos nossos serviços”.

Nicole Fraga

Revista Apólice