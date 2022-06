Aportes na Previdência Privada crescem 23,2% em abril

Os prêmios e contribuições em previdência privada somaram mais de R$ 11 bilhões no último mês de abril, um aumento de 23,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Já em resgates, foi registrada elevação de 0,4% no intervalo.

Os dados são do levantamento mensal da Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), que analisa que a média de contribuições mensais vem se mantendo em patamar superior ao verificado nos anos anteriores à pandemia.

A entidade considera os resultados como um bom sinalizador sobre a importância dada pelos consumidores ao planejamento financeiro familiar e ao crescimento, também entre eles, da relevância desses produtos. Atualmente, o setor chegou a R$ 1,1 trilhão de ativos.

Uma recente pesquisa encomendada pela Fenaprevi ao Instituto DataFolha indica que o potencial dos planos ainda é enorme, pois apenas 8% da população brasileira possui planos de previdência privada no Brasil.

Alta no 1° quadrimestre

A leitura dos valores acumulados entre janeiro e abril de 2022 também confirma a tendência de crescimento observada na análise da entidade. Houve cerca de R$ 48 bilhões em prêmios e contribuições, alta de 16,4%, e mais de R$ 40 bi em resgates no quadrimestre. A captação líquida no ano está próxima aos R$ 8 bi, valor positivo, mesmo com acréscimo no volume de resgates nesses primeiros quatro meses do ano.

