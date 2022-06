Com mais de 17 anos de experiência no mercado de seguros, Antoine Gérard é o novo CFO da AXA no Brasil. O executivo francês trabalha em empresas do Grupo AXA há oito anos e, como CFO da AXA Partners, foi responsável pela região de Américas, Reino Unido e Europa do Sul. Antes, atuou por sete anos no BNP Cardif e foi consultor da Accenture.

Outra movimentação no time de Finanças é o retorno de Anelisa Fortes para a área, Head Atuarial, Resseguros, Cosseguro e Tesouraria.. A executiva trabalha na companhia desde 2015 e no mercado segurador desde 2006, quando ingressou na Zurich. No último ano, Anelisa atuou na área de Parcerias, como responsável pela proposta de valor, underwriting e precificação de produtos de Afinidades e Vida.

“Estou muito feliz de fazer parte de um time tão diverso, talentoso e engajado, que tem ambição de estar entre as maiores seguradoras do País. Toda a equipe pode contar com o time de Finanças para impulsionar o crescimento sustentável da nossa companhia, assim como os nossos parceiros e corretores podem contar com nossa dedicação a qualidade de serviço e inovação”, afirma Gerard.

