Amil Dental e OdontoCompany fecham parceria

A Amil Dental e a OdontoCompany firmaram uma parceria inédita no mercado. Agora, além da rede credenciada da Amil Dental, os beneficiários dos planos da operadora poderão contar com atendimento na grande maioria das quase 2.000 unidades OdontoCompany em todo o país sem qualquer tipo de alteração contratual ou valor adicional. Trata-se de um substancial acréscimo na rede credenciada da empresa com a inclusão de unidades da clínica espalhadas por todas as regiões do Brasil. Outra vantagem para os clientes da Amil Dental é a multidisciplinaridade das clínicas da OdontoCompany, com a possibilidade de realizar diversos tratamentos em um único local.

Com a parceria, as franquias do grupo odontológico não atenderão mais beneficiários de outras operadoras e terão o compromisso de manter a qualidade no atendimento aos 2,3 milhões de clientes da Amil Dental. Hoje, a Amil Dental tem 12.794 prestadores credenciados e cinco clínicas próprias localizadas em São Paulo. Em 2021, a empresa contabilizou mais de 1,4 milhão de consultas e mais de 10,1 milhões de procedimentos. No 1º trimestre deste ano, foram realizadas mais de 318 mil consultas e de 2,2 milhões de procedimentos.

“A parceria representa um ganho para todos. Mas, principalmente, para os beneficiários da Amil Dental, que terão ainda mais opções e facilidade para marcar um dentista qualificado próximo à sua residência ou ao local de trabalho. Ou seja, os clientes seguirão com a rede que conhecem, podendo manter o profissional que já utilizam, mas terão novas opções. Isso sem mudar de plano e sem alterações nos valores acordados em contrato”, explica Robert Wieselberg, diretor da Amil Dental e responsável pelo projeto.

Todas as clínicas da OdontoCompany são multidisciplinares, com especialistas realizando todos os tratamentos em um só lugar, inclusive os mais complexos como próteses, ortodontia e implantes, com atendimento mensurado e padrão de qualidade controlado. Essa é uma grande vantagem para o cliente, que não precisará se deslocar entre vários consultórios, uma das maiores inconveniências de um tratamento odontológico mais complexo. O beneficiário da Amil Dental terá a possibilidade de fazer tratamentos adicionais (procedimentos não cobertos pelo seu plano) com preços acessíveis e facilidade de pagamento.

No início de 2021, o grupo OdontoCompany adquiriu a totalidade do Oral Sin, a maior rede de implantes do país. No mesmo ano, o grupo OdontoCompany registrou faturamento de R$ 2,3 bilhões.

“Confiamos na qualidade do atendimento da OdontoCompany e no quanto essa parceria será positiva para os nossos beneficiários. Para garantir isso, temos um comitê de gestão da parceria atento aos principais indicadores. Mas, mais importante, esse é um primeiro passo em uma iniciativa que abre inúmeras oportunidades de colaboração e inovação entre duas organizações com propósitos similares”, acrescenta Rodrigo Rocha, CEO da Amil Dental.

“É com muito orgulho que uniremos esforços para que os quase três milhões de clientes da Amil Dental possam ser atendidos nos consultórios da OdontoCompany pelo Brasil. Acreditamos que essa parceria terá um impacto importante no segmento de saúde bucal, facilitando o acesso dos pacientes, que passam a contar com a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Ou seja, terão a facilidade de encontrar sempre um consultório próximo, com bom atendimento e, sobretudo, tratamentos com qualidade e excelência. A saúde começa pela boca e estamos prontos para iniciar este trabalho que cuidará do sorriso de muitos brasileiros. Nos nossos mais de 30 anos de mercado, a OdontoCompany sempre esteve preparada para somar em boas iniciativas como esta e estamos certos sobre os resultados positivos desta colaboração”, celebra o fundador e presidente da OdontoCompany, Paulo Zahr.

