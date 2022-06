Alper oferece atendimento gratuito para população de São Félix do Tocantins

A Alper Consultoria em Seguros vai oferecer aos 1,6 mil moradores de São Félix do Tocantins, no Tocantins, atendimento via telemedicina gratuito por seis meses. Os moradores da cidade poderão se consultar através do Dr Alper, plataforma healthtech de teleatendimento, que prestará o atendimento primário aos usuários.

Objetivo é contribuir para que todas as pessoas tenham acesso a um atendimento médico de qualidade e que possam se consultar com médicos no dia e horário de sua preferência, ou até mesmo naquele momento de mal estar, já que a plataforma disponibiliza médicos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vale lembrar, que o hospital mais próximo de São Félix do Tocantins fica em Palmas, e os moradores da cidade demoram em média cinco horas para chegar até lá. Esse tipo de iniciativa auxilia no atendimento médico da população sem a necessidade de deslocamento até a capital.

“Com o Dr. Alper nós vamos entregar acesso a saúde para todos os habitantes da cidade. Provendo teleatendimento médico, 24 horas por dia, sete dias por semana. Essa iniciativa faz parte do nosso papel social de contribuir com uma sociedade mais justa e sustentável, além de reforçar a medicina primária, que cuida do paciente antes mesmo dos sintomas agravarem”, afirma o VP Sênior de Benefícios da consultoria, André Martins.

Com a ferramenta, os moradores poderão fazer consultas da mesma forma que acontece o atendimento presencial, o protocolo é o mesmo de um pronto-socorro e, caso haja a suspeita de algo mais grave, o paciente é encaminhado para um atendimento especializado.

Um levantamento feito com base na plataforma do Dr. Alper mostra que apenas 4% das consultas são encaminhadas para o pronto-socorro. No caso dos habitantes de São Félix do Tocantins, a ferramenta vai evitar que eles tenham que se locomover por cerca de cinco horas para uma simples consulta. “Tudo isso de acordo com a necessidade de cada pessoa, tudo muito prático e rápido”, explica Martins.

O executivo lembra que essa iniciativa vem em conjunto com o patrocínio do evento 2ª Edição da zMatch City no Jalapão, promovido pela zMatch, empresa que desenvolve soluções de energia sustentável.

“Nós temos em nosso DNA o compromisso de buscar parceiros e soluções sustentáveis, que agreguem aos nossos clientes o que há de mais moderno e inovador no mercado. Temos que prestar contas aos nossos acionistas e também à sociedade, que vem nos apoiando há anos e escolhendo os nossos produtos e serviços”, afirma Martins.

N.F.

Revista Apólice