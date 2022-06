Alper apresenta soluções para produtores em evento na Bahia

A Alper Consultoria em Seguros marcou presença na Bahia Farm Show. Após ficar suspensa por dois anos, devido à pandemia do Covid-19, a feira movimentou R$ 7,9 bilhões em volume de negócios nos cinco dias de evento.

“A Bahia é uma região que possui uma agricultura pujante, diversificada, altamente tecnificada e com grande produtividade. Por isso, estamos presente no estado há quase 10 anos, oferecendo os nossos serviços aos produtores locais”, afirma o CEO da companhia, Marco Couto, que esteve presente na feira.

Couto ressalta que a Alper vem investindo em tecnologia para o desenvolvimento de ferramentas que permitam ao agricultor maior mitigação de riscos. “Essas ferramentas, quando empregadas desde o início da cadeia produtiva, otimizam o manejo e contribuem para o aumento de produtividade, permitindo que o produtor possa minimizar os prejuízos e preservar a continuidade do seu trabalho”

O vice-presidente de Agronegócios da empresa, André Lins, ressaltou ainda a importância de uma consultoria qualificada. “Hoje, mais importante do que vender a apólice de seguro para o produtor rural, é oferecer um serviço de consultoria do início ao fim do processo para mitigação de riscos”, afirma.

Lins lembra ainda que a falta de conhecimento de alguns profissionais da área de seguro sobre a complexa cadeia produtiva do agronegócio, faz com que as apólices não sejam adequadas ao perfil de cada produtor causando prejuízos no momento de um sinistro.

“Além do gerenciamento de riscos, a Alper se destaca por conhecer a real necessidade do produtor e estar sempre em contato com os clientes e produtores em geral. Nós buscamos sempre o que há de melhor e inovador no mundo, como por exemplo, soluções internacionais para fazer a colocação do seguro. Com isso, nos aproximamos do produtor levando a cultura do seguro e mudando sua percepção para que os produtores comecem a ver o seguro como uma forma de proteger seus investimentos”, afirma Lins.

A unidade de Agro, já representa 9% da receita total da corretora e, no primeiro trimestre do ano, apresentou receita de R$ 4,7 milhões, crescimento de 444% ante o mesmo período de 2020.

