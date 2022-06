Alguns líderes ainda não entendem a importância da Governança Corporativa

Cada vez mais o tema da Governança vem fazendo parte das discussões a respeito de sua importância e influência nos resultados e sustentabilidade das empresas. Apesar da sua importância incontestável, temos ainda muitos líderes que não conhecem o que tem e outros que não valorizam. A adoção de práticas de governança representa uma maior transparência na gestão de uma organização, expondo a integridade ética, a equidade, a responsabilidade administrativa, o senso de justiça e a exatidão na prestação de contas.

Marco Oliveira

Publicado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa é uma das ferramentas que podem auxiliar companhias de todos os portes, sejam de capital aberto ou fechado, nesse caminho. Porém, é importante ressaltar que não existe uma “receita pronta”. Eu acredito nas práticas de governança que são adaptadas à cultura de cada empresa, analisando e considerando desafios para a criação de uma estratégia. É preciso gerenciar novos riscos e se preparar para o futuro com um sólido planejamento.

Importante lembrar, também, que nem todos estão satisfeitos com o método de aplicação do conceito nas companhias. De acordo com uma pesquisa realizada pela PwC Brasil, 49% dos CFOs estão descontentes com o grau de formação em governança corporativa dos executivos financeiros, e há 50% de insatisfação geral no que se refere à antecipação e detecção de erros, fraudes e crimes. Também 51% não depositam confiança na eficácia dos conselhos de administração no gerenciamento de riscos.

Ainda assim, acredito que essa ascensão do tema é algo extremamente positivo, mesmo nem todos entendendo do que se trata, é importante abordarmos sobre governança cada vez mais. A popularização do termo tem despertado interesse, curiosidade em compreender sobre, e isso agregará valor para a companhia e para todo o mercado de alguma forma.

Importante entender ainda que não existe um modelo de governança pronto e ideal para qualquer negócio/empresa. A governança ideal deve ser estruturada e ajustada a realidade de cada empresa. Ao mesmo tempo, quem pensa que governança só se aplica em empresas de grande porte está enganado. Devemos pensar na estrutura de qualquer negócio e de qualquer tamanho.

A divulgação transparente é a chave para criar confiança e mudar a maneira como todos enxergam o seu negócio, mas a transparência sozinha não é suficiente. Demonstrar boa governança envolve mais do que estabelecer comunicação, exige criar um verdadeiro diálogo e relacionamento com colaboradores, parceiros, acionistas, investidores e clientes.

* Por Marco Oliveira, especialista em gestão estratégica de negócio e sócio-fundador da O4B