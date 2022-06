Affinity Seguro Viagem lança plano com cobertura de DMH de US$ 75 mil

Para atender a uma demanda do mercado, a Affinity Seguro Viagem decidiu ampliar o valor da cobertura de Despesas Médicas e Hospitalares (DMH) do plano Affinity 60. A partir de agora, essa versão deixa de ser comercializada, dando lugar ao Affinity 75, o valor para aquisição, porém, não sofrerá alteração.

“Estamos sempre atentos ao que os viajantes buscam, mas não faríamos essa mudança para onerar os nossos clientes. Vamos oferecer uma cobertura de maior valor, sem cobrar nada a mais por isso”, explica a gerente de Produtos da empresa, Valéria Pereira.

De acordo com ela, a ideia é oferecer aos brasileiros opções que se adequem às necessidades de diferentes perfis. “Temos uma ampla gama para que os viajantes possam decidir. Em virtude dos altos custos dos atendimentos médicos no exterior, as pessoas precisam saber escolher qual o melhor plano para sua viagem. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, não aconselhamos coberturas inferiores a US$ 60 mil”, orienta a gerente.

A mudança do Affinity 60 para o Affinity 75 já está valendo e os interessados em adquirir a nova opção devem entrar em contato com seu agente de viagem ou corretor de seguros, já que a companhia trabalha exclusivamente com o B2B.

Veja os valores dos planos para uma viagem de 15 dias aos Estados Unidos e Canadá*:

Affinity 35 -U$ 82,66

Affinity 75 – US$ 110,22

Affinity 110 – US$ 175

Affinity 330 – US$ 300,45

Affinity 500 – US$ 310,22

N.F.

Revista Apólice

* Passageiros até 64 anos. Entre 65 e 85 anos ocorre acréscimo de 50% na tarifa.