1º Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros continua com inscrições abertas

As inscrições para o 1º Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros continuam abertas e os interessados podem submeter projetos até o dia 31 de agosto. A iniciativa da Susep (Superintendência de Seguros Privados), desenvolvida em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) e o Instituto de Pesquisa Insper, é voltada para pesquisadores e acadêmicos e busca contribuir para o aprimoramento da regulação, da supervisão e para o desenvolvimento do setor de seguros.

Para o diretor da Susep, José Camilo Nagano, o concurso é uma oportunidade de apoiar o crescimento do mercado e trazer novos benefícios para os consumidores, através da ampliação do conhecimento sobre o setor. “O seguro é proteção. Queremos que todos os cidadãos possam ter seu seguro e entendam a importância do produto e do mercado. A pesquisa é uma ferramenta essencial para avançarmos rumo a esse objetivo de promoção da cidadania financeira”, afirma Nagano.

O concurso é dividido em duas categorias: “Pesquisa Científica” e “Trabalho de Graduação”. Os trabalhos podem ser feitos de forma individual ou coletiva e o mesmo autor ou coautor pode concorrer com mais de um trabalho. A principal condição para a submissão de um projeto é que este seja inédito, tenha enfoque atual e aplicabilidade para o mercado brasileiro.

Esses requisitos são critérios de avaliação dos trabalhos e são os únicos eliminatórios. Os demais critérios englobam a relevância e atualidade do tema; a estruturação lógica, correção, clareza, organização, concisão e objetividade da linguagem escrita; e o conteúdo.

Para cada categoria serão escolhidos três trabalhos. As premiações poderão chegar até R$ 25.000. A regulamentação completa do 1º Prêmio Susep de Pesquisa em Seguros pode ser encontrada no site premiosusep.susep.gov.br, onde também podem ser feitas as inscrições. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail [email protected]

N.F.

Revista Apólice