Zurich aposta em fintechs para potencializar previdência

Ressignificar o modo como as pessoas investem em previdência por meio de parcerias com empresas que se destacam pela forma inovadora com que oferecem aplicações em fundos de investimento: na palma da mão, por meio de plataformas online, com interatividade e inúmeras funcionalidades. Essa é a estratégia da Zurich para ampliar a oferta de fundos de benchmarks variados para os mais diferentes perfis de investidor, do mais conservador, ao moderado, do agressivo ou arrojado, por meio da parceria com gestoras independentes.

A seguradora, que hoje soma R$ 2,6 bilhões em ativos sob custódia, aposta na aliança com alguns parceiros, entre os quais se destacam Saks, Genial e Onze, por oferecerem esse produto de investimento de longo prazo de forma inovadora e aderente às mais novas necessidades do mercado. Desta forma, os participantes podem fazer aportes periódicos ou esporádicos, acompanharem suas carteiras onde estiverem e quando quiserem, e ainda com a possibilidade de contarem com assessoria e orientação financeira especializada. A estratégia de estabelecer aliança com distribuidoras contribuiu para um aumento de 21% do patrimônio da companhia desde 2019.

Savetech fundada em 2020, a Saks tem o objetivo de ajudar as pessoas a juntar dinheiro, investir e formar patrimônio ao longo do tempo. A startup vê nos planos de previdência privada a melhor alternativa no Brasil para essa finalidade, já que oferecem fundos de qualidade, com diferentes estratégias, que permitem diversificar os investimentos, além da recorrência nos aportes e benefícios fiscais. A plataforma se destaca pela simplicidade e já conta com mais de 11 mil clientes ativos.

“A Zurich foi nossa primeira parceira e por ser uma empresa sólida e multinacional nos ajuda a criar credibilidade no mercado”, revela o CEO e cofundador da Saks, Luiz Bacellar.

Já a Genial Investimentos atua com a seguradora desde 2018 e ganhou representatividade principalmente a partir de janeiro 2021 e se posiciona como uma empresa “easy” no Customer Experience, razão pela qual disponibiliza serviços financeiros de forma simples, eficiente e qualificada. É uma plataforma aberta, que não tem taxa de carregamento, cobra taxas de administração competitivas e oferece gestores de rentabilidade em todas as classes de ativos com jornada 100% digital.

O head de Seguros & Previdência na Genial Investimentos, Sérgio Schwartz, comenta: “Olhamos para a Zurich e vemos o parceiro ideal desde que iniciamos a operação. O marketshare da Zurich na Genial cresceu 25% somente ano passado. Aliás, todos os nossos fundos de previdência vêm crescendo e é diretriz da empresa triplicar a carteira de previdência”.

A oferta de uma solução personalizada para que as empresas proporcionem previdência como benefício a seus funcionários é a proposta da Onze, primeira prevtech do país. Em apenas um ano de operação, a fintech já conta com 50 companhias clientes que, juntas, somam mais de 20 mil vidas.

O contrato entre a Onze e as empresas clientes é firmado com o RH das companhias, já o produto é apresentado por meio de um app que disponibiliza serviços, como: check-up da saúde financeira dos participantes, orientação dada por assessores profissionais como certificado CFP, portfólio de mais de 30 fundos, tanto de renda fixa, quanto variável e multimercado, e até a possibilidade de cashback para acelerar o patrimônio individual. Para o contratante, a inteligência por trás do app possibilita que sejam transmitidas informações gerenciais de um dashboard, permitindo a avaliação do grau de investimento e o planejamento de ações.

O CEO e cofundador da Onze, Antônio Rocha, fala sobre a importância da seguradora na estratégia de crescimento da fintech, que pretende chegar a R$ 1 bilhão de ativos sob gestão até o final de 2022. “A Zurich é uma instituição centenária, que traz um peso junto aos tomadores de decisão. Além disso, destaco seus processos robustos na operacionalização, tanto no front quanto no backoffice. Essa agilidade, que começa no processo comercial e passa pela operação, proporciona rapidez desde a entrada da empresa, independentemente da quantidade de vidas que ela tiver, até a gestão do dia a dia. A parceria transmite, ainda, a ideia de que, dado seu gigantismo, a Zurich fomenta a inovação”, observa.

De acordo com o Diretor Executivo de Vida, Previdência e Capitalização da Zurich, Rodrigo Barros, as parcerias com a Saks, Genial e Onze estão em linha com a estratégia da seguradora em oferecer um portfólio completo de produtos, mas também estão relacionadas a um posicionamento estratégico: o de proporcionar uma experiência digital para os clientes.

“A concretização de alianças com parceiros que transitam totalmente no ambiente digital faz parte de um processo de transformação da seguradora, que se intensificou nos últimos 2 anos. A digitalização é um direcionamento mercadológico, tanto para produtos quanto para serviços, já que as jornadas digitais simplificam processos e demonstram que indústrias centenárias, como a nossa, se adaptam às necessidades os clientes, principalmente os das novas gerações. E empresas inovadoras como Saks, Genial e Onze são parcerias essenciais nessa jornada”, finaliza Barros.

