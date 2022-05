Valor do seguro dos carros mais vendidos no Brasil em abril

A Minuto Seguros, uma empresa Creditas, realizou um estudo sobre o valor do seguro automóvel dos carros mais vendidos no Brasil em abril, de acordo com a lista divulgada pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

Em destaque, estão as variações mais expressivas nos valores de seguros nas capitais do País, em relação a março:

1 – O Novo Onix Sedan Plus, veículo que subiu de décimo a sexto colocado na lista dos mais vendidos, apresenta aumento acentuado na maioria das capitais analisadas. A maior variação é encontrada em Curitiba-PR, onde atinge os valores de R$5.072,53 tanto para o perfil masculino, com aumento de 81,8% em relação ao mês anterior, quanto para o feminino, com aumento de 79,9%. Por outro lado, em Belo Horizonte-MG, são observadas reduções para o modelo. Os valores são de R$ 2.137,43 no perfil masculino (-14,3%) e R$ 2.110,55 no feminino (-15%).

Quanto às médias, os preços estão listados abaixo:

– Masculino – R$ 3.323,23 (+25,55%);

– Feminino – R$ 3.210,78 (+22,6%).

2 – O Volkswagen T-Cross, que passa de terceiro para oitavo modelo mais vendido, apresenta alguns dos percentuais de redução mais significativos dentre os veículos analisados. Para ambos os perfis, ainda que a alta seja registrada na maioria das capitais, em Belo Horizonte são observados os menores valores do modelo: R$ 3.096,69, tanto para o perfil masculino (-34,7%), quanto para o feminino (-32,8%).

O percentual de aumento médio para esse automóvel é de 10,1% no perfil masculino e 7,9% no perfil feminino. A média dos valores, em abril, é de R$ 5.221,18 (masculino) e R$ 4.837,45 (feminino).

3 – O Novo Onix Hatch apresenta redução em diversas capitais. A baixa mais acentuada está no perfil masculino, com 48,4% de redução no Rio de Janeiro, onde atinge o valor de R$ 1.602,23 e se torna o modelo e localização mais baratos dentre as análises realizadas. O mesmo veículo apresenta 55,3% de aumento na capital paranaense, onde chega a R$ 4.283,28. Para as mulheres, a queda mais significativa está em Belo Horizonte, onde atinge o valor de R$ 1.975,14 (-21,1%), enquanto em Florianópolis o aumento é de 54,6% (R$ 2.956,26).

O valor médio para o perfil masculino é de R$ 2.672,77, com aumento discreto de 1%. No caso do feminino, a média de preço atingida é de R$ 2.903,61 (+8%).

Outros destaques:

– A localidade com os menores preços médios dentre os 10 modelos analisados é Florianópolis, onde o valor é de R$ 2.986,65 para o perfil masculino e R$ 3.046,79 para o perfil feminino.

– Quanto ao maior valor médio, o Rio de Janeiro está em destaque: R$6.802,63 (masculino) e R$6.681,12 (feminino).

– A média geral para todos os modelos e capitais é de R$ 4.275,47 para o perfil masculino, e R$ 4.065,41 para o perfil feminino.

– O Pulse Audace entra para a lista dos mais vendidos, em quarto lugar, e seu seguro apresenta média de R$ 5.311,19 e R$ 5.117,99 para os perfis masculino e feminino respectivamente.

Abaixo, seguem as tabelas com os valores dos seguros do TOP 10, separados por perfil masculino e feminino:

Detalhes da cotação

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).

N.F.

Revista Apólice

* As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis cotados com as seguradoras.