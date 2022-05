Vá além do contrato: O poder da digitalização no mercado de seguros

Nos últimos anos, as seguradoras assumiram a liderança na digitalização. A aposta em chatbots e o uso de tecnologias como machine learning desempenharam um papel decisivo na evolução deste mercado. Até mesmo as empresas mais tradicionais precisaram recuar e investir em habilidades tecnológicas para se manterem competitivas.

No mundo dos seguros, o atendimento precisa ser três vezes mais ágil. Em sua maioria, o contato realizado pelo segurado pode envolver um imprevisto, que vai desde um pneu furado até mesmo alguma situação mais delicada. E, muitas vezes, a ocorrência vem acompanhada do desafio de se ter uma boa experiência. Neste cenário, a integração dos canais de atendimento e o processamento de dados em um só lugar, podem se tornar ações valiosas.

Com o chatbot para automatizar e orientar o cliente em toda a jornada com um diálogo simples, é possível refletir a personalidade, além de responder perguntas frequentes e direcionar os clientes para onde eles precisam ir. É exatamente isso que chamamos de “interações inteligentes e personalizadas”. Elas conseguem eliminar processos rotineiros e dar espaço para que os colaboradores concentrem seus esforços no aprimoramento de outras tarefas.

Hoje em dia, muitas pessoas ainda confundem serviço ao cliente com experiência do cliente. A diferença está em um ponto simples. Enquanto um oferece apenas o produto solicitado, o outro é capaz de encantar e impactar os sentimentos e emoções do consumidor, envolvendo toda a sua jornada. É crucial começar a pensar nessas variações de oferta para o cliente. Busque estratégias alinhadas ao seu negócio e aplique boas práticas ao longo do processo. Assim, você garante sucesso a longo prazo e resultados a curto prazo.

* Por Ronald Bragarbyk, Country Manager da CM.com