Univalores anuncia 3ª edição de evento voltado para o mercado financeiro

A Univalores, empresa do Grupo SEGASP, anunciou o Univalores Day 2022, a 3ª edição do evento anual que reúne grupo de corretores, consultores, planejadores financeiros e agentes autônomos de investimentos. Este ano o tema será “A Inovação e o Homem – Resultados Multiplicados”. Objetivo é oferecer conteúdo para que esses profissionais possam empreender e potencializar seus resultados, através da atualização e da inovação na resolução de problemas.

O evento será realizado em parceria com a StartSe University. Contará com palestrantes de renome, como Steven Dubner, um dos principais palestrantes do Brasil e fundador da Associação Desportiva para Deficientes; e Junior Borneli, fundador e CEO da StartSe e um dos profissionais mais bem conectados do ecossistema brasileiro de startups, além de ser uma das principais vozes no Linkedin no Brasil.

“Temos um propósito muito importante para a sociedade. As pessoas precisam falar de planejamento, sonhos, liberdade financeira, gestão de risco, incluindo morte e seus impactos para a família, saúde, reservas de emergência, crédito e investimentos. O consultor que tem disciplina, foco em prospectar, se bem orientado e informado, construirá uma carreira de sucesso”, afirma Emerson Soares, diretor executivo da Univalores.

O ponto alto do evento será o lançamento da ferramenta de diagnóstico financeiro

– CUBIX: A empresa destaca que através desta ferramenta, o consultor poderá aprofundar o diagnóstico das necessidades financeiras com as suas habilidades pessoais e sensibilidade, para levar soluções customizadas e personalizadas a cada um de seus clientes. “É necessário que o profissional tenha ferramentas que o ajude com os parâmetros e informações durante todas as etapas do processo”, comenta Emerson.

O evento conta com o apoio de grandes empresas como Advanced Câmbio, Centauro, MAG, Omint, Porto Seguro, Prudential e Zurich.

Na ocasião do evento, a Univalores fará o lançamento do livro “Os Caminhos de uma Carreira de Sucesso”. Oito autores, profissionais da área, compartilham nesta obra suas experiências no empreendedorismo do segmento.

N.F.

Revista Apólice