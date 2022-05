UnitedHealth Group Brasil adota novo formato de trabalho

O trabalho é um propósito para o qual você se dedica, não é um local onde você executa as suas atividades profissionais. Esse é o mote do projeto Futuro do Trabalho, através do qual cerca de 9 mil colaboradores do UnitedHealth Group Brasil voltarão presencialmente aos escritórios da companhia que controla a operadora de planos de saúde Amil e a rede médico-hospitalar Americas, com todos os cuidados necessários, em parte de sua jornada semanal ou durante toda a semana. Essa retomada segue um calendário definido por funções, com a direção executiva e as demais lideranças tendo retornado primeiro, nos meses de março e abril, enquanto as demais equipes voltarão no início de maio.

Aqueles que atuarão em formato híbrido (só parte da semana presencialmente) não terão postos de trabalho fixos e poderão usar a ferramenta UHG Workplace, através de um app ou via web, que permitirá a reserva de postos de trabalho e de salas de reunião. Para se formatar o projeto Futuro do Trabalho, foram realizadas mais de 200 reuniões, com 22 áreas da empresa envolvidas, que resultaram em 14 processos elaborados/revisitados, assim como 6 políticas ou procedimentos, e perto de 100 impactos mapeados.

“Esse projeto surgiu, inicialmente, da necessidade de prover condições de trabalho adequadas e segurança aos nossos colaboradores durante a pandemia. Mas identificamos a importância de uma mudança de chave no estilo de trabalho para acompanhar os novos tempos. Estamos caminhando rumo a um UnitedHealth Group Brasil mais flexível e colaborativo, com modelos de atuação que impulsionam a produtividade, aliada ao bem-estar e ao equilíbrio na vida de nossos colaboradores”, afirma o vice-presidente de Capital Humano da empresa, Ricardo Burgos.

Objetivo principal do projeto foi encontrar uma forma para uma utilização melhor e mais eficiente dos espaços de trabalho corporativos, e das pessoas que atuam neles, para que os escritórios da companhia passem a ser um lugar de conexões significativas. A equipe da área de Eficiência e Transformação desenvolveu quatro perfis para os colaboradores, a partir de critérios como a necessidade e frequência de interação presencial para realização do trabalho; a natureza do trabalho; a necessidade de discussão de temas confidenciais que devam ser tratados em ambiente seguro; e o local e a frequência de acesso a sistemas e informações.

São eles:

– Guardião: apoia os clientes/colaboradores em atividades presenciais na maior parte do tempo. Trabalha com documentos confidenciais e requer sistemas e/ou equipamentos disponíveis nos escritórios. Ex: Departamento Pessoal.

– Empreendedor: atua em papeis estratégicos e requer interação presencial com outras áreas para, por exemplo, condução de workshops, treinamentos e reuniões. Desenvolve ou participa da criação de soluções multidisciplinares. Ex: área de Projetos.

– Conectado: soluciona problemas através de seu conhecimento e especialidade e interage de forma remota a maior parte do tempo com um grupo específico de pessoas ou de áreas. Ex: Comunicação Corporativa.

– Itinerante: trabalha independentemente de um espaço físico com sistemas e/ou equipamentos que podem ser acessados fora dos escritórios, com processos maduros e procedimentos bem definidos. Ex: programadores de TI.

A partir desses perfis, foram criados três modelos de trabalho:

– Presencial (Office Based): para quem realiza as suas atividades profissionais integralmente dentro das dependências da empresa. Estes colaboradores são classificados no perfil Guardião.

– Teletrabalho (Home Based): para quem realiza o seu trabalho integralmente fora das dependências da empresa, salvo exceções, e não possui local fixo para executar suas atividades. São os colaboradores do perfil Itinerante.

– Híbrido (Flex Office): o colaborador pode exercer sua jornada de trabalho presencialmente na empresa ou à distância. São os colaboradores que se enquadram nos perfis Empreendedor (até 3 dias no escritório por semana) e Conectado (até 2 dias).

“Os colaboradores de perfis Empreendedor e Conectado alinharão diretamente com seus gestores quais dias irão atuar no escritório e quais de maneira remota. Existem parâmetros, mas haverá flexibilidade para otimizar o tempo da equipe e buscar a máxima eficiência. A decisão, em determinado período, pode ser de trabalhar uma semana seguida em casa. E realizar a semana seguinte inteira no escritório. Ou que analista e coordenador alternem seus dias no escritório, devido a um determinado motivo, por exemplo”, explica Beatriz Abreu, gerente sênior de Eficiência e Transformação do UnitedHealth Group Brasil.

A ferramenta UHG Workplace poderá ser usada pelos colaboradores Itinerantes, Empreendedores e Conectados quando forem trabalhar nos escritórios para agendar seus lugares em mesas rotativas. Até os andares de trabalho serão flexíveis, podendo se usar um em um dia da semana, e outro, na oportunidade seguinte. Já os Guardiões terão mesas fixas.

Os escritórios passam a contar com salas de reunião Teams, para encontros híbridos, com parte da equipe presencialmente e outra, de forma remota. Foram necessários também ajustes em benefícios, como vale-alimentação e vale-transporte, e foi ampliado o acesso aos estacionamentos e ao restaurante dos escritórios.

“Não temos expectativa que o projeto já nasça perfeito. O ideal é que todos pratiquem a escuta ativa, vejam as mudanças pelas lentes dos nossos valores e deem exemplo de boas práticas e comportamentos. O futuro já chegou, mas esse é só um começo. Conforme avançar a legislação, e a cultura dentro da empresa, podemos caminhar para outros modelos, estamos acompanhando as tendências do mercado para seguirmos como uma empresa interessante de as pessoas virem trabalhar. Flexibilidade, sem dúvida, é uma delas”, comenta Burgos.

N.F.

Revista Apólice