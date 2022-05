A oportunidade de participar do o Insuretech Connect (ITC 2022) – maior evento de inovação em seguros do mundo –, pagando um valor especial na inscrição, está aberta para profissionais e executivos brasileiros, inscritos através do CQCS ITC Experience, somente até domingo (29 de maio). A partir de segunda-feira (30), o valor subirá dos atuais US$ 995 para US$ 1.195. “Lembramos que a organização é americana. Então, não tem jeitinho brasileiro. É importante que quem quiser usufruir desse desconto que o faça até o dia 29. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para apoiar”, afirma o fundador do CQCS, Gustavo Doria Filho, que organiza a delegação brasileira.

Ele acrescenta que essa será a delegação brasileira mais representativa que o CQCS já levou para o ITC. “Não apenas por ser a maior em número de pessoas, pois devemos ultrapassar a marca de 160 participantes da última edição. Mas, também, a mais relevante”, pontua Gustavo.

É válido lembrar que os participantes brasileiros já têm um desconto exclusivo do CQCS de U$ 700 mais em conta do que aqueles que fazem inscrição diretamente no site do evento. Para assegurar esse benefício, basta fazer a inscrição através deste link: https://bit.ly/3vjhjkh

Para conferir as condições especiais do pacote, envie uma mensagem para o e-mail [email protected]

A edição do ITC 2022 – Insuretech Connect será realizada no Mandalay Bay, em Las Vegas (EUA), nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2022.