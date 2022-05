A TEx acabou de firmar parceria com a HDI Seguros com objetivo de aumentar a competitividade e as ofertas disponíveis no MultiCálculo Residencial do TELEPORT. Desde do dia 26 de maio, toda corretora de seguros que utiliza a plataforma tem acesso ao HDI em Casa sem custo adicional.

O TELEPORT é a primeira e única solução no mercado a oferecer em seu sistema o produto residencial da HDI, reafirmando o compromisso com a inovação e o pioneirismo presente na ferramenta. A seguradora está presente também nas opções de cálculo no MultiCálculo Auto, Moto e Caminhão.

“A parceria reforça nosso propósito de continuar inovando e trazendo os principais produtos do mercado em primeira mão para os clientes TELEPORT. Queremos entregar aos nossos parceiros mais uma opção de seguro residencial, que contribuirá para o crescimento do mercado em todo o país”, explica Emir Zanatto, CEO da TEx.

O HDI em Casa é um seguro residencial que possui na cobertura básica diversos riscos como incêndio, raio, explosão e fumaça; coberturas adicionais tradicionais como roubo, danos elétricos; e personalizadas como Impacto de Veículos, escritório em residência, microempreendedor, anfitrião e outras. Os segurados também podem contar com mais de 70 serviços de assistências 24 horas, como mão de obra elétrica e hidráulica, chaveiro, vidraceiro, limpeza de residência etc.

Para Paula Erica Tassi, gerente de Produto da HDI Seguros, a parceria inédita em seguro residencial é fundamental para o objetivo da seguradora de expandir o produto. “A oferta de um serviço tão importante como esse por meio de uma ferramenta inovadora, completa e intuitiva, contribui significativamente para o aumento da acessibilidade ao seguro. Esse é um passo importante para que o corretor expanda suas oportunidades de negócio e para que o segurado tenha as melhores soluções do mercado a apenas alguns cliques”, explica a executiva.

Além disso, é importante ressaltar que o MultiCálculo Residencial do TELEPORT permite realizar inúmeras cotações, além de transmitir a proposta diretamente da ferramenta.

Atualmente o MultiCálculo Residencial da TEx permite um leque de possibilidades aos corretores, ofertando produtos variados e com máxima rapidez aos seus segurados.

N.F.

Revista Apólice