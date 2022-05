Swiss Re registra prejuízo líquido de US$ 248 milhões no primeiro trimestre

A Swiss Re reportou uma perda líquida de US$ 248 milhões para o primeiro trimestre de 2022, impactada pela guerra na Ucrânia, maior volatilidade do mercado financeiro e a pandemia de Covid-19 em andamento. Apesar desses ventos contrários, a empresa continua focada em atingir suas metas financeiras para 2022.

O CEO do Grupo, Christian Mumenthaler, disse:

“O primeiro trimestre acabou sendo desafiador. A invasão da Ucrânia pela Rússia foi um choque, e nossos pensamentos estão com todos impactados. Embora a situação permaneça altamente incerta e não acreditemos que tenhamos uma exposição desproporcional, decidimos tomar uma abordagem proativa e cautelosa para estabelecer reservas para possíveis impactos da guerra. Apesar deste e de outros ventos contrários no trimestre, os negócios de propriedade e acidentes da companhia apresentaram resultados de subscrição robustos e continuamos focados em cumprir nossas metas financeiras para o ano.”

O diretor financeiro da Swiss Re, John Dacey, afirmou: “Embora o primeiro trimestre tenha sido impactado por movimentos negativos, o rendimento recorrente permaneceu estável em 2,1%. Esperamos que nossos resultados de investimento se beneficiem do aumento das taxas de juros. Ao mesmo tempo, o Grupo manteve sua posição de capital forte, permitindo-nos capturar oportunidades de crescimento lucrativo em um ambiente de preços favorável.”

Os resultados do grupo refletem os ventos contrários

A Swiss Re reportou uma perda líquida de US$ 248 milhões e um ROE de -4,6% para o primeiro trimestre de 2022, em comparação com um lucro líquido de US$ 333 milhões e um ROE de 5,2% para o mesmo período do ano passado. O Grupo absorveu reivindicações de grandes catástrofes naturais acima do esperado de US$ 524 milhões em seus negócios de propriedade e acidentes, bem como reivindicações Covid-19 de US$ 515 milhão. Além disso, apresentou novamente US$ 283 milhões em reservas relacionadas com a guerra na Ucrânia.

Ao mesmo tempo, a empresa continuou a aumentar os prêmios líquidos ganhos e as receitas de tarifas para o Grupo, aumentando em 4,0% em comparação com o período do ano anterior para US$ 10,6 bilhões no primeiro trimestre de 2022.

O retorno dos investimentos da companhia de 0,7% foi impactado por perdas de marcação a mercado de ações, bem como perdas modestas em exposições relacionadas à Rússia. O rendimento recorrente de 2,1% demonstra a qualidade e estabilidade da carteira de ativos subjacentes.

A posição de capital da Swiss Re permaneceu muito forte, com o índice Group Swiss Solvency Test (SST) na metade superior da faixa de 200–250% da meta em 1º de abril de 2022.

O desempenho de subscrição técnica da P&C Re permanece robusto

O P&C Re reportou um lucro líquido de US$ 85 milhões para o primeiro trimestre, em comparação com US$ 481 milhões no mesmo período de 2021. O resultado reflete o desempenho técnico robusto do negócio, bem como menores resultados de investimentos e reservas em relação à guerra da Ucrânia de US$ 154 milhões. Além disso, o P&C Re absorveu grandes reivindicações de catástrofes naturais de US$ 449 milhões, em comparação com US$ 316 milhões no período do ano anterior, principalmente em relação às tempestades de fevereiro na Europa e inundações na Austrália .

Ao mesmo tempo, o P&C Re continuou a melhorar a eficiência, com prêmios líquidos ganhos aumentando 5,8% para US$ 5.3 bilhões enquanto os custos permaneceram estáveis. O crescimento de prêmios foi impulsionado por melhorias contínuas de preços, bem como por P&C. O foco sustentado da Swiss Re na gestão ativa de carteiras, parcialmente compensado por desenvolvimentos cambiais adversos.

O índice combinado foi de 99,3% no primeiro trimestre. Em uma base normalizada, o índice combinado foi de 96,9%,. A companhia continua focada em atingir a meta de menos de 94% para todo o ano.

P&C de abril bem-sucedido

Os contratos renovados de P&C registraram US$ 2.4 bilhões em volume de prêmios de tratados em 1 Abril de 2022. Isso representa um aumento de volume de 15% em relação ao negócio que estava para renovação. Desde o início do ano, a empresa alcançou um crescimento de volume de prêmios de tratados de 8% e um aumento de preço de 3%, que cobre premissas de perda mais conservadoras.

Lucro líquido da Corporate Solutions de US$ 81 milhões é impulsionado pelo forte desempenho de subscrição

Para o primeiro trimestre de 2022, a Swiss Re Corporate Solutions reportou um lucro líquido de US$ 81 milhões, em comparação com US$ 96 milhões no período do ano anterior. Este resultado sólido foi alcançado apesar de US$ 129 milhões de reservas relacionadas à guerra da Ucrânia, o que equivale a um impacto de 9,3 pontos percentuais no índice combinado, e resultados de investimento significativamente menores. Além disso, a Unidade de Negócios absorveu grandes perdas por catástrofes naturais de US$ 75 milhões, principalmente devido às inundações na Austrália e às tempestades de inverno na Europa em fevereiro.

Os prêmios líquidos cresceram 14,3% em comparação com o período do ano anterior, registrando US$ 1,4 bilhões no primeiro trimestre de 2022. Isso foi impulsionado pelo ganho contínuo de aumentos de taxas realizados anteriormente e crescimento de novos negócios em portfólios de foco.

O índice combinado da Corporate Solutions foi de 95,2% no primeiro trimestre de 2022. A Unidade de Negócios mantém sua meta de índice combinado de menos de 95% para 2022, pois continua a focar na subscrição disciplinada e no gerenciamento rigoroso de despesas.

Panorama

O CEO do Grupo Swiss Re, Christian Mumenthaler, disse: “Embora o primeiro trimestre de 2022 tenha apresentado ventos contrários significativos para o setor de resseguros e Re, estamos confiantes na capacidade do Grupo para enfrentar os desafios. Graças às ações que tomamos nos últimos anos, nossos negócios têm todas as alavancas necessárias para impulsionar a lucratividade e cumprir nossas metas financeiras para 2022.”

N.F.

