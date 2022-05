Supermed oferece nova ferramenta de vendas para corretores

A Supermed anunciou, em festa realizada no Vivo Rio para as principais lideranças do setor de saúde, corretores e operadoras parceiras, o lançamento do aplicativo de venda da companhia. A ferramenta começa a rodar para os mais de 10 mil corretores parceiros já cadastrados na administradora. O objetivo com o lançamento, que estará disponível para dispositivos Android e IOS, é que a venda dos planos de saúde sejam realizadas em ambiente 100% digital, assim como o acompanhamento de todas as informações inerentes às propostas. No evento, a empresa também anunciou a chegada da operadora Amil em sua carteira.

A administradora já nasceu em um ambiente mais tech, com DNA digital, e a maior parte de todas as demandas são feitas através do site. “Esperamos um crescimento de 20% com o lançamento do aplicativo. A ideia é aumentar a projeção e o alcance do que já realizamos. Na plataforma poderá ser realizada a implantação completa dos planos, desde o cadastro até a atualização dos dados, além do acompanhamento do pagamento dos clientes. Também é possível fazer o compartilhamento do boleto digital ou envio do código de barras, confirmação das propostas realizadas, entre outras funcionalidades, como a loja virtual e os plantões de vendas com leads que aumentam as vendas dos corretores”, explica Levi Netto, vice-presidente da Supermed.

Ainda segundo Levi, o aplicativo possibilita ao profissional um maior controle das vendas e uma aproximação com os clientes. “O monitoramento pelo aplicativo passa a ser full time, com fácil visualização e dashboard intuitivo, uma vez que já temos esse costume com outros apps que utilizamos no dia a dia. Nossos parceiros podem fazer toda a gestão de sua carteira de clientes, confirmar o pagamento e dar suporte no pós-venda. Essa ferramenta vai ajudar os corretores a acompanhar o associado de perto, além de facilitar o dia a dia”, afirmou.

Além do evento com show de pagode da banda Menos É Mais e outras atrações, a empresa preparou uma série de campanhas de divulgação do aplicativo, visando estimular a sua utilização. Uma delas, é a “Vendedor do ano” que premiará, com viagens e valores em dinheiro, os corretores parceiros de maior destaque em número de vendas, de junho até dezembro. Para participar, os profissionais realizam a sua inscrição no próprio aplicativo. Até o final deste ano, a healthtech estima que cerca de 80% dos corretores cadastrados na plataforma da Supermed já estejam utilizando a ferramenta em seus smartphones. “Já nascemos disruptivos, e chegamos para mudar o mercado, por isso somos a administradora de benefícios que mais cresce no país, pois buscamos investir cada vez mais em tecnologia”, acrescentou o executivo.

Com quase dois anos de existência, a Supermed tem por objetivo ser uma alternativa no mercado de planos de saúde coletivos por adesão. “A missão da empresa é aumentar a acessibilidade dos brasileiros ao mercado de saúde suplementar, por meio de alguns diferenciais. Além de todo o processo de venda ser digital, as outras etapas também já são realizadas quase que em sua totalidade, por whatsapp. “Isso possibilita soluções mais rápidas, fáceis, eficientes e livres de burocracia, que nos permite devolver em preços mais acessíveis na ponta final para o consumidor”, finalizou Levi.

N.F.

