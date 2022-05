SulAmérica lança plataforma para facilitar a geração de negócios

Compartilhar no

Compartilhar no

A SulAmérica lança nesta segunda-feira, 23, a plataforma DivulgaSula, uma iniciativa desenvolvida para facilitar a geração de novos negócios, agilizando o acesso aos materiais de divulgação da companhia para corretores e parceiros.

A partir de agora, por meio de um único portal, os corretores terão acesso à personalização das melhores peças para divulgação dos nossos produtos de saúde, da linha Direto com praticidade e autonomia. Além de encontrar peças editáveis, o corretor também terá acesso a materiais de prospecção, vídeos, cards, e ainda informações sobre lançamento de produtos e detalhes de argumentos de venda.

O material produzido por meio do hub de conteúdo permite que o corretor tenha acesso às peças que dão mais retorno de venda dos Diretos com inclusão de nome, telefone, email e logo para prospecção. Os materiais são oferecidos em diferentes formatos: WhatsApp, post, stories.

“Esse lançamento marca um importante passo para a SulAmérica no relacionamento com seus mais de 40 mil parceiros de negócios, os corretores de seguros. Por meio da plataforma, estaremos ainda mais próximos, auxiliando e oferecendo uma ferramenta que garante personalização e download de materiais das campanhas para o atendimento aos clientes. Estamos entusiasmados com a novidade. Queremos tornar o DivulgaSula conhecido por todos os corretores, sendo o principal canal de marketing entre eles e a companhia para venda dos Diretos”, comenta Luciano Lima, diretor comercial da seguradora.

Para conhecer o DivulgaSula, os corretores podem acessar o link.

N.F.

Revista Apólice