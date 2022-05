SulAmérica Investimentos atinge R$ 50 bi em ativos sob gestão e administração

A SulAmérica Investimentos alcançou a marca de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão e administração. O marco vem reforçar a consistente estratégia de crescimento da asset que, ao longo de seus 25 anos de existência, foi pioneira na jornada ESG e tem investido continuamente em times de gestão e operações, além de um portfólio diversificado, que traz opções customizadas para todos os perfis de clientes.

Atualmente, a empresa conta com um time diverso de mais de 75 colaboradores, com qualificada experiência de mercado, sob o comando do vice-presidente de Investimentos, Vida e Previdência da SulAmérica, Marcelo Mello. “Chegar a essa marca de R$ 50 bilhões significa muito para a asset, uma vez que mostra a solidez da marca e a confiança que nossos clientes depositam em nós. O reconhecimento dos investidores é fruto de trabalho duro, consistência, transparência e rigoroso controle de risco que permeiam nossos ativos sob gestão”, afirma Mello.

Criada em 1996, a asset atende primordialmente três tipos de clientes: investidores institucionais (como fundos de pensão, seguradoras, e outras empresas); distribuidores externos (como instituições financeiras, corretoras, Family offices e plataformas) e clientes pessoas físicas de alta renda.

ESG e Standard & Poor’s

A SulAmérica Investimentos foi uma das primeiras assets no Brasil, em 2009, a se tornar signatária do PRI, rede apoiada pela ONU com mais de 3000 signatários em mais de 50 países, que representam mais de US$ 120 trilhões em ativos administrados. Além disso, há 12 anos consecutivos vem conquistando a nota máxima na avaliação de gestores de fundos de investimentos da Standard & Poor’s (AMP-1 – Muito forte).

Reforços na equipe

Nos últimos meses, a gestora anunciou a criação de um núcleo de inteligência quantitativa, que entrega mais dados para a análise dos cenários, ativos e tomada de decisões. A equipe também ganhou reforço com o anúncio da chegada de três novos integrantes: Natalie Victal, economista-chefe da asset; Paulo Castro, superintendente de Fundos Imobiliário; e Gilberto Nagai, superintendente de Renda Variável e Long Biased.

