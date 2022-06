SulAmérica conclui aquisição da Sompo Saúde

A SulAmérica concluiu hoje, 31 de maio, a aquisição da Sompo Saúde, anunciada em 30 de dezembro de 2021, por R$ 217 milhões, de acordo com as condições estabelecidas em contrato.

A aquisição da Sompo Saúde reforça o posicionamento estratégico da companhia focado na Saúde Integral dos seus beneficiários, clientes e corretores, fortalecendo também sua posição e relevância na cidade de São Paulo e região metropolitana. Com a conclusão dessa movimentação, o Grupo SulAmérica passa a contar com mais 116 mil beneficiários na região.

A Sompo Saúde, seguradora de saúde controlada pela Sompo Seguros, subsidiária do Grupo Sompo, um dos maiores grupos seguradores do Japão e do mundo, atua há mais de 130 anos no mercado e conta com forte presença no estado de São Paulo.



