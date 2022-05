A Sompo Holding anunciou hoje que a Sompo Seguros S.A (“SSeguros”), uma subsidiária da Sompo no Brasil, celebrou um acordo definitivo para desmembrar seus negócios de consumo em uma nova subsidiária de seguros (“NewCo”) e vender as ações da NewCo para HDI Seguros S.A. (“HDI”), uma subsidiária da Talanx AG, uma importante seguradora europeia.

Com a venda do negócio de consumo, a SSeguros se reposicionará para buscar oportunidades significativas de crescimento e rentabilidade no Brasil, tornando-se uma seguradora especializada em negócios comerciais. Com esta transição, a Sompo International Holdings Ltd. (“SI”) irá, pela primeira vez, focar principalmente em operações comerciais em um mercado emergente.

Fundamentação da Reestruturação Empresarial (desinvestimento do negócio de consumo no Brasil)

A SSeguros foi constituída em 2014 através da fusão da Yasuda Seguros S.A. e da Maritima Seguros S.A. (Yasuda Maritima Seguros S.A. passou a se chamar SSeguros em 2016). Desde então, a SSeguros tem desenvolvido o seu negócio em plataformas comerciais e de consumo.

Enquanto isso, o setor de consumo no Brasil tornou-se cada vez mais competitivo, e a escalabilidade dos negócios tornou-se extremamente importante para construir vantagem competitiva. Com base em um reexame abrangente da estratégia de negócios no ambiente atual, a administração concluiu que o crescimento e o aumento dos lucros para SSeguros e SI serão alcançados concentrando recursos e focando no negócio comercial.

A nova estratégia de crescimento da SSeguros alavancará a forte presença de mercado que já possui no Brasil, pois busca um potencial de crescimento promissor para o negócio. A venda do negócio de consumo para o HDI está alinhada a esse novo direcionamento estratégico.

A SSeguros já possui uma base de negócios estável em seu negócio comercial, incluindo a participação de mercado nº 1 em seguros marítimos. A SSeguros visa expandir sua presença em mercados inexplorados, utilizando a experiência globalmente reconhecida da SI em seguros comerciais e especializados em desenvolvimento de produtos, subscrição, resseguro e DX usando IA.

Estrutura da Transação

A NewCo será incorporada como uma subsidiária integral da SSeguros, que então transferirá todos os ativos e passivos relacionados ao negócio de consumo para a NewCo por meio de uma cisão da empresa do tipo absorção. A SSeguros concluirá as vendas de seu negócio de consumo por meio de uma alienação de 100% de participação na NewCo para a HDI.

Kelly Lubiato

Revista Apólice