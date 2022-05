Sombrero Seguros: A quem produz, proteção

Compartilhar no

Venha conhecer a Sombrero Seguros. Acreditamos na força de quem movimenta a economia do país. Oferecemos tranquilidade e segurança, pois sabemos que quem produz não tem tempo a perder.

A Sombrero Seguros nasceu ágil, moderna e descomplicada. Nosso time tem expertise para agregar valor ao setor produtivo e, aqui, a tecnologia aproxima e nos permite ir mais longe com agilidade, eficiência e relacionamento próximo. Muito além de vender apólices, queremos oferecer as melhores soluções.

É por isso que a Sombrero Seguros possui em seu quadro profissionais com conhecimento em diversos riscos da atividade empresarial. Temos uma metodologia focada em perfis individuais e oferecemos diferentes modalidades de seguros, sempre adaptadas à realidade de cada produtor ou empreendedor.

Desde a contratação do seguro até o pagamento da indenização, nossa comunicação é feita em tempo real com corretores e parceiros para atender com excelência, criando um relacionamento descomplicado e humano para proteger quem produz.